Ξύλο δίχως… αύριο στη Βραζιλία: Σκηνές χάους στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο | Δείτε βίντεο

Ο τελικός του Campeonato Mineiro στη Βραζιλία, ανάμεσα σε Κρουζέιρο και Ατλέτικο Μινέιρο, ολοκληρώθηκε μέσα σε πρωτοφανή ένταση, με τη γενικευμένη σύρραξη στις καθυστερήσεις να επισκιάζει πλήρως το αγωνιστικό κομμάτι.

Newsbomb

Κρουζέιρο - Ατλέτικο Μινέιρο Βραζιλία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, το γήπεδο «Μινεϊράο» μετατράπηκε σε… ρινγκ κι επικράτησε σκηνικό χάους!

Η ένταση ξεκίνησε από ένα χτύπημα του τερματοφύλακα της Ατλέτικο, Έβερσον, στον μέσο της Κρουζέιρο, Κρίστιαν, ο οποίος είχε πέσει άτσαλα πάνω του. Η αντίδραση ήταν άμεση και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παίκτες και από τις δύο ομάδες – ακόμη και αναπληρωματικοί – μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, με γροθιές, κλοτσιές και σπρωξίματα.

Από τα πιο σοβαρά περιστατικά ήταν η εμπλοκή του Χουλκ, ο οποίος γρονθοκόπησε και κλότσησε τον Λούκας Ρομέρο. Η σύγκρουση αυτή προκάλεσε νέο κύμα έντασης, με παίκτες να ανταλλάσσουν χτυπήματα σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου. Νωρίτερα, ο Ματέους Ενρίκε είχε χτυπήσει τον Έβερσον, ενώ ο Ρομέρο τον έσπρωξε προς το δοκάρι. Παράλληλα, επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε Άλαν Φράνκο και Γουίλιαμ, αλλά και με τη συμμετοχή των Λιάνκο, Ζέρσον και Κάσιο.

Παρά την έκταση των επεισοδίων, δεν υπήρξε άμεση αποβολή, κάτι που προκάλεσε έντονη συζήτηση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ωστόσο, έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το φύλλο αγώνα εντός 24 ωρών και να επιβάλει αναδρομικές αποβολές.

Παράλληλα, η Εισαγγελία του Αθλητικού Δικαστηρίου (TJD) μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα, εξετάζοντας το οπτικό υλικό και καλώντας τους εμπλεκόμενους σε απολογία. Οι ποινές που ενδέχεται να επιβληθούν αφορούν διοργανώσεις της Πολιτειακής Ομοσπονδίας Μίνας Ζεράις και όχι εθνικές ή διεθνείς διοργανώσεις.

Μετά το τέλος του αγώνα, τόσο ο Χουλκ όσο και ο Φαμπρίσιο Μπρούνο εξέφρασαν δημόσια τη λύπη τους για τα όσα διαδραματίστηκαν, αναγνωρίζοντας ότι η εικόνα δεν τιμά το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Δείτε το βίντεο με το «άγριο» ξύλο στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες

10:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων - Βήμα-βήμα η διαδικασία

10:22ΥΓΕΙΑ

Νέο καινοτόμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο για ενήλικες διαθέσιμο στην Ελλάδα

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ Γουίτκοφ και Κουσνέρ - ΗΠΑ και Ισραήλ διαφωνούν για το εύρος των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν με μεγάλη πτώση

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποβιβάστηκαν 57 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών εισηγήθηκε η εισαγγελέας - Ένταση από τους κατηγορούμενους

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο «σκορπιός της ερήμου» και η φράση «το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη» που σήμανε συναγερμό στην ΕΥΠ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι αργίες και οι ημιαργίες στο Δημόσιο - Τι γίνεται αν μία «πέσει» Κυριακή

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

10:01ΚΟΣΜΟΣ

«Mile High Club»: Αεροσυνοδός εξηγεί πως αντιμετωπίζονται οι επιβάτες αεροπλάνου με ερωτικές διαθέσεις στα 30.000 πόδια

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά

09:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Κηφισιά: Για τα 100 χρόνια και τους βαθμούς της… σωτηρίας!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό θα βλέπουν οδηγός και επιβάτες της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: «Το Ιράν μας πρόδωσε, κατέστρεψε τα πάντα αλλά θέλουμε αποκλιμάκωση»

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία γονέων: Επίθεση σε μαθητή στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός φορτηγού - Έπεσε σε τοίχο στον ΒΟΑΚ και σκοτώθηκε

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αντιμετώπισε επιτυχώς 259 περιστατικά στον 14ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Αθήνας

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή με Μακρόν - Χριστοδουλίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

09:00WHAT THE FACT

Ποιο είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία γονέων: Επίθεση σε μαθητή στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: «Το Ιράν μας πρόδωσε, κατέστρεψε τα πάντα αλλά θέλουμε αποκλιμάκωση»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο «σκορπιός της ερήμου» και η φράση «το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη» που σήμανε συναγερμό στην ΕΥΠ

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου, καταστράφηκαν καταστήματα

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Στα κατεχόμενα έξι τουρκικά F-16 και συστήματα αεράμυνας - Η επίσημη δήλωση

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών εισηγήθηκε η εισαγγελέας - Ένταση από τους κατηγορούμενους

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες - Η δικαιολογία, το παρασκήνιο και η προετοιμασία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ