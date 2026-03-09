Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αντιμετώπισε επιτυχώς 259 περιστατικά στον 14ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Εντυπωσιακή ήταν, για άλλη μία χρονιά, η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον 14ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Αθήνας, στον οποίο έλαβαν μέρος χιλιάδες πολίτες, όλων των ηλικιών.

Στην υγειονομική κάλυψη της μεγάλης αθλητικής γιορτής, στο κέντρο της Αθήνας, συμμετείχαν συνολικά 95 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, εθελοντές Υγείας και μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι στελέχωσαν 42 σταθμούς υγειονομικής υποστήριξης και αντιμετώπισαν επιτυχώς 259 περιστατικά που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Από αυτά, 241 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν επιτόπου, 15 περιστατικά μεταφέρθηκαν σε ιατρείο για περαιτέρω αντιμετώπιση, ενώ 3 περιστατικά κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Τα συχνότερα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν αφορούσαν μυοσκελετικές κακώσεις (120 περιστατικά), μικροτραυματισμούς και δερματικά περιστατικά (75 περιστατικά), καθώς και περιστατικά εξάντλησης ή αδυναμίας (45 περιστατικά). Επιπλέον, καταγράφηκαν μεταβολικά προβλήματα (12 περιστατικά), καρδιολογικά περιστατικά (2 περιστατικά) και λοιπά περιστατικά (4 περιστατικά).

Σημειώνεται ότι ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε με δύναμη δέκα (10) επαγγελματιών νοσηλευτριών για τη στελέχωση των ιατρείων επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, ενώ στην επιχείρηση υγειονομικής κάλυψης συμμετείχαν 35 ομάδες παροχής Α’ Βοηθειών, χρησιμοποιήθηκαν δέκα (10) αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED) και δύο ομάδες εθελοντών στελέχωσαν τα νοσοκομεία υποδοχής αθλητών.

Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο κτήριο του Ε.Ε.Σ. στην 3η Σεπτεμβρίου, στελεχωμένο από έμπειρους Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Τμήματος Αθήνας του Ε.Ε.Σ., ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου στη ΓΑΔΑ, προκειμένου εν συνεχεία να ενημερώνει άμεσα τα κλιμάκια των Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών για έκτακτα περιστατικά που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

