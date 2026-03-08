Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/3) η κλήρωση 3037 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 7, 8, 29, 34, 39 και Τζόκερ το 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.