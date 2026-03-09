Οι αγωγοί πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ - Πώς αλλάζουν τις ισορροπίες

Η στρατηγική του Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι πλέον σαφής: Να προκαλέσει αφόρητο οικονομικό κόστος στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει τον πόλεμο καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξάνονται. Υπάρχει τρόπος να αποτύχει το σχέδιο επιβίωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας; Ναι, αν ο παλιός περιφερειακός εχθρός της, η Σαουδική Αραβία, μπορεί να μετριάσει την κρίση στην αγορά πετρελαίου, γράφει το Bloomberg.

O αγωγός Ανατολής-Δύσης λόγου χάρη, μήκους 1.200 χιλιομέτρων που διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο από τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα μοιάζει να κατασκευάστηκε για να ανταποκριθεί σε αυτήν την ιστορική στιγμή: το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Οι Σαουδάραβες τον κατασκεύασαν πριν από 45 χρόνια πιστεύοντας ότι, μια μέρα, η Τεχεράνη θα έκανε αυτό που ήταν τότε αδιανόητο, να σταματήσει δηλαδή τις μεταφορές μέσω της στενής πλωτής οδού.



Τα Στενά αποτελούν σημείο μεταφοράς για περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού και διυλισμένων προϊόντων την ημέρα, που ισοδυναμεί με το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης. Ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορεί να αντισταθμίσει την ποσότητα αυτη, ούτε κατά διάνοια. Μπορεί όμως να προσφέρει μια λύση για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ένας άλλος αγωγός, που ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέρει μια ακόμη επιλογή παράκαμψης προς τον Κόλπο του Ομάν για 1,5 εκατομμύριο βαρέλια.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα ΗΑΕ πιθανότατα μπορούν να την ωθήσουν κοντά στα 2 εκατομμύρια βαρέλια. Συνδυαστικά λοιπόν αυτοί οι αγωγοί μπορούν να επιβραδύνουν, αν και όχι να σταματήσουν, τη ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, εάν και οι δύο χώρες μπορέσουν να μεταφέρουν αρκετά δεξαμενόπλοια στα λιμάνια φόρτωσης όπου καταλήγει το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή, περίπου 25 υπερδεξαμενόπλοια, το καθένα ικανό να φορτώσει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια, έχουν εκτραπεί από τους αρχικούς τους προορισμούς και κατευθύνονται προς τα νέα σημεία παραλαβής. Μένει να δούμε πώς τα λιμάνια θα αντιμετωπίσουν αυτές τις αρμάδες.

Αγωγοί που παρακάμπτουν το Ορμούζ

Η απώλεια εφοδιασμού από τις πρώτες επιθέσεις στο Ιράν ήταν τόσο βάναυση που οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μόλις άνοιξε η αγορά ενέργειας το βράδυ της Κυριακής, σημειώνοντας άνοδο 20% σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Αλλά ίσως οι παρακάμψεις των αγωγών να καθυστερήσουν περαιτέρω κέρδη, κερδίζοντας χρόνο για τον Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να στοιχηματίζει ολοκληρωτικά ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο πριν η πίεση στο πετρέλαιο γίνει αφόρητη.

«Υπολογίσαμε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβαιναν, κάτι που συνέβη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το βράδυ του Σαββάτου. «Θα μειωθούν επίσης. Θα μειωθούν πολύ γρήγορα. Και θα έχουμε απαλλαγεί από έναν πολύ, πολύ μεγάλο καρκίνο στο πρόσωπο της Γης».

Η στρατηγική φαίνεται να έχει σχεδιαστεί ακαριαία, καθώς ο πόλεμος δεν πήγε όπως είχε σχεδιάσει. Για να πετύχει, ο Τραμπ χρειάζεται πρώτα οι αγωγοί παράκαμψης Σαουδικής Αραβίας-ΗΑΕ να κάνουν τη διαφορά. Δεύτερον, πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο σε λίγες μέρες αντί για εβδομάδες - ή τουλάχιστον να εισάγει και να εξάγει μερικά υπερδεξαμενόπλοια από το Στενό του Ορμούζ σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Οι αγωγοί είναι μόνο προσωρινά μαξιλάρια, τίποτα άλλο.

Τέλος, χρειάζεται οι εγκαταστάσεις παραγωγής, διύλισης και φόρτωσης πετρελαίου της περιοχής να βγουν από τον πόλεμο σχετικά αλώβητες, επιτρέποντας την ταχεία επανέναρξη των εξαγωγών. Όλα αυτά είναι τεράστια στοιχήματα, τώρα που γνωρίζουμε την ανεπάρκεια των αυθαίρετων υποθέσεων που έκανε η Ουάσινγκτον πριν από τον πόλεμο.

Την Κυριακή, η κρατική Saudi Aramco φόρτωνε ταυτόχρονα τρία πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου, γνωστά ως VLCC στον κλάδο, στους τερματικούς σταθμούς Yanbu και Al Muajjiz στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό αποτελεί σαφή απόδειξη ότι εκτρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο μακριά από τη διαδρομή του Ορμούζ. Η Adnoc, ο κρατικός παραγωγός του Άμπου Ντάμπι, φόρτωνε ένα άλλο VLCC στη Φουτζέιρα, έξω από το στενά. Η κλίμακα της επιχείρησης σε αυτές τις τρεις τοποθεσίες είναι άνευ προηγουμένου.

Θα λειτουργήσει όλο αυτό; Σε πραγματικούς όρους, προσαρμοσμένους με βάση τις σωρευτικές επιπτώσεις του πληθωρισμού, το πετρέλαιο εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ κάτω από τις προηγούμενες κορυφώσεις. Η τιμή των 139 δολαρίων το βαρέλι που έφτασε τον Μάρτιο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι περίπου 157 δολάρια σε σημερινά χρήματα. Τα 147,50 δολάρια το βαρέλι τον Ιούλιο του 2008 ισοδυναμούν τώρα με περίπου 205 δολάρια το βαρέλι. Επιπλέον, ο αντίκτυπος στην τιμή ήταν βραχύβιος μέχρι στιγμής, αν μετρηθεί σε ημέρες και όχι σε μήνες ή τρίμηνα.

Η πραγματική τιμή του πετρελαίου

Προσαρμοσμένο με βάση τον σωρευτικό πληθωρισμό, το κόστος του αργού πετρελαίου Arab Light παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τα επίπεδα που έχουν προκαλέσει πετρελαϊκή κρίση στο παρελθόν. Για να εξελιχθεί μια άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε πλήρη κρίση, η τιμή πρέπει να κινηθεί υψηλότερα και να παραμείνει εκεί για ένα διάστημα. Αλλά καθώς οι ημέρες των βομβαρδισμών και των αντεπιθέσεων μετατρέπονται σε εβδομάδες, η συνεχιζόμενη σύγκρουση θα αρχίσει να βλάπτει την αγορά. Η παράκαμψη του αγωγού εξαγοράζει χρόνο, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ .

Και υπάρχουν νέοι κίνδυνοι. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί ασφαλείας. Η εκτροπή του πετρελαίου μέσω των αγωγών παράκαμψης αποτελεί μέρος της δέσμευσής τους να διατηρούν τον εφοδιασμό των ενεργειακών αγορών ό,τι και να γίνει. Αλλά οι ενέργειές τους σαφώς βοηθούν την Ουάσινγκτον και ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω στρατιωτικά αντίποινα από την Τεχεράνη. Καθώς περισσότερα δεξαμενόπλοια κατευθύνονται προς τα νέα σημεία φόρτωσης έξω από τον Περσικό Κόλπο, υπάρχει ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων της βιομηχανίας στο Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι ότι οι αγωγοί, οι σταθμοί άντλησης ή ακόμα και τα λιμάνια θα δεχθούν επίθεση από drones.

Τα σουνιτικά αραβικά κράτη στον Περσικό Κόλπο έχουν εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με το Ιράν, μια χώρα με σιιτική πλειοψηφία. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια το Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι έχουν επιδιώξει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. Πριν από τις εχθροπραξίες, ήταν πρόθυμα να συμφωνήσει η Τεχεράνη σε μια διπλωματική συμφωνία με τις ΗΠΑ μέσω συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Το πετρέλαιο τους παρασύρει στη σύγκρουση, με άγνωστες συνέπειες. Ο Τρίτος Πόλεμος του Κόλπου μοιάζει όλο και περισσότερο με ορισμένα επεισόδια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σκεφτείτε τη Μάχη του Ατλαντικού, όπου η Γερμανία προσπάθησε να διακόψει την προμήθεια βασικών αγαθών από τη Βρετανία. Τώρα, είναι η Μάχη των Αγωγών.

