Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

Γιατί αποφασίσθηκε να συνεισφέρει η Αθήνα στην προστασία της Βουλγαρίας ενώ αυτή προστατεύεται ήδη από Ρουμανία και Τουρκία; 

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα
Η Ελλάδα θα αναπτύξει το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και μαχητικά αεροσκάφη F-16, προκειμένου να υποστηρίξει τη Βουλγαρία στην προστασία της από πιθανές επιθέσεις του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ωστόσο γεννά κάποια ερωτήματα, καθώς μέχρι τώρα την αεράμυνα της Βουλγαρίας είχαν αναλάβει η Τουρκία και η Ρουμανία...

Γιατί λοιπόν αποφασίσθηκε η Βουλγαρία να προστατευτεί συγκεκριμένα από τα ελληνικά όπλα, ενώ δύο άλλες νατοϊκές χώρες είχαν αναλάβει την προστασία της από αέρος;

Ένα άλλο ερώτημα είναι το τηλεφώνημα μεταξύ Σόφιας και Άγκυρας πριν από το αίτημα της Βουλγαρίας προς τη χώρα μας για στρατιωτική αρωγή.

Η απόφαση της Αθήνας

Το ελληνικό υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Σόφιας. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια: Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριανόφ ότι η Ελλάδα «θα παράσχει πόρους και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας». Με την ανάπτυξη των συστημάτων Patriot, θα παρέχεται αντιπυραυλική άμυνα σε μεγάλο μέρος του βουλγαρικού εδάφους. Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επιπλέον: «Για την παροχή πρόσθετης προστασίας στη Βουλγαρία, δύο F-16 που θα αναλάβουν αποκλειστικά αυτό το καθήκον θα αναπτυχθούν σε αεροπορική βάση στη βόρεια Ελλάδα».

Η Βουλγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Επειδή η απόσταση από το Ιράν είναι μεγάλη, δεν φαίνεται πιθανή η επίθεση με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, η παρουσία αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στη χώρα στο πλαίσιο των κοινών ασκήσεων του ΝΑΤΟ προκαλεί ανησυχία για τις επιθέσεις και τις απειλές του Ιράν γενικά.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι στην παρούσα φάση η προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας υποστηρίζεται από πυραυλικές συστοιχίες στη Ρουμανία και την Τουρκία, δράση αναλαμβάνει και η Ελλάδα.

Για ποιον λόγο δεν αρκούν δύο νατοϊκές χώρες και χρειάζεται τρίτη αρωγός;

Οι πυραυλικές συστοιχίες Ελλάδας, Τουρκίας, Ρουμανίας καλύπτουν τον ίδιο κομμάτι της βουλγαρικής επικράτειας ή αλληλοσυμπληρώνονται;

Τίθεται θέμα επάρκειας των τουρκικών και ρουμανικών συστημάτων αεράμυνας;

Η Πολεμική Αεροπορία της Βουλγαρίας διαθέτει παλαιά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 της σοβιετικής εποχής, ενώ η χώρα έχει αρχίσει να παραλαμβάνει αεροσκάφη F-16 αμερικανικής κατασκευής, αν και η κατάσταση των μελλοντικών παραδόσεων των F-16 δεν είναι προς το παρόν σαφής.

Το τηλεφώνημα Σόφιας - Άγκυρας

Σε δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρίας στις 6 Μαρτίου - ημέρα που αποφασίσθηκε η ελληνική βοήθεια- αναφέρεται ότι ο Ζαπριανόφ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στις 4 Μαρτίου.
Στη συνομιλία συζητήθηκαν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι πιθανοί κίνδυνοι για την περιοχή. Εκφράστηκε βαθιά ανησυχία για την εξέλιξη της στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο Ζαπριανόφ καταδίκασε την πυραυλική επίθεση του Ιράν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας στις 4 Μαρτίου και δήλωσε ότι μια τέτοια επίθεση δεν προκλήθηκε από τίποτα και είναι επικίνδυνη ενόψει της επέκτασης της σύγκρουσης.

Ο Ζαπριανόφ και ο Γκιουλέρ εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των στρατιωτικών αρχών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας στο ΝΑΤΟ και σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας.

Γιατί λοιπόν μετά από ένα τέτοιο κατά τα φαινόμενα θερμό τηλεφώνημα ανακοινώνεται αίτημα της Σόφιας στην Αθήνα για στρατιωτική βοήθεια;

Οι ενεργειακοί διάδρομοι

Η απάντηση ίσως να βρίσκεται στο θέμα των ενεργειακών υποδομών. Το δίκτυο φυσικού αερίου της Βουλγαρίας συνδέεται με δύο κάθετους διαδρόμους διαμετακόμισης φυσικού αερίου, έναν από την Ελλάδα και έναν από την Τουρκία. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης χειρίζεται επίσης τη μεταφορά χιλιάδων στρατιωτών και όπλων του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από το 2022.

Το σύστημα Patriot

Το σύστημα PATRIOT είναι Αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκε στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία το 2003.

Είναι κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς (HSAM) με εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χλμ. και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 χλμ.

Αποτελείται από:

  • το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (ICC)
  • το Ραντάρ (Radar Set)
  • το Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής (ECS) και
  • τους Σταθμούς Εκτόξευσης (Launching Stations).

Η Μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χλμ από το σταθμό εμπλοκής, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη περιοχής.

Έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής 9 στόχων (Τακτικοί, Βαλλιστικοί, Cruise πύραυλοι και αεροσκάφη).

Το κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι 6 ECS, και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.

Η ΠΑ διαθέτει 2 Κέντρα Συντονισμού-Πληροφοριών και 6 Σταθμούς Ελέγχου Εμπλοκής με 6 Σταθμούς εκτόξευσης το καθένα.

Χαρακτηριστικά Ραντάρ AN/MPQ-65 Radar Set

  • Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON
  • Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος
  • Τύπος: PHASED ARRAY
  • Κάλυψη: 120°
  • Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ

Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station

  • Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON
  • Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων
  • Τύποι Βλημάτων
    • MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile)
    • MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter)
    • MIM-104A
    • Επιδόσεις:
      • Μέγιστη Ταχύτητα: 3+ Mach
      • Επιτάχυνση: 30 g
      • Μέγιστο ύψος εμπλοκής: 24 χλμ
      • Μέγιστη εμβέλεια: 160 χλμ
    • Βάρος Κεφαλής: 90 κιλά

