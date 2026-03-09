Στόχος πυροβολισμών η έπαυλη της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς - Συνελήφθη η 30χρονη δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα περίπου 30 ετών άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της προς το σπίτι της Rihanna ενώ η ίδια βρισκόταν στο εσωτερικό, χωρίς να τραυματιστεί.

Αξιωματούχος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο δίκτυο CBS News, ότι στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες από όπλα αυτομάτου τύπου. Η ύποπτη συνελήφθη στο σημείο από τις αρχές, αφού φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές προς την κατοικία της τραγουδίστριας, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η ύποπτη σταμάτησε με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και πυροβόλησε επτά φορές προτού τραπεί σε φυγή με μεγάλη ταχύτητα. Το όχημά της εντοπίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της τραγουδίστριας, όπου η γυναίκα συνελήφθη. Η ταυτότητά της δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Rihanna's Los Angeles Home Targeted in Shooting, Suspect in Custody https://t.co/hBBafoGdTn pic.twitter.com/kGv8hzrU6J — TMZ (@TMZ) March 9, 2026

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky και τα τρία παιδιά τους: ο ΡΖΑ, τριών ετών, ο Ράιοτ, δύο ετών, και η Ρόκι, πέντε μηνών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD) απέκλεισαν επίσης τον δρόμο κοντά στην κατοικία της. Η Daily Mail ανέφερε ότι επικοινώνησε με εκπροσώπους της Ριάνα και με το Αστυνομικό Τμήμα του Μπέβερλι Χιλς για σχόλιο, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο A$AP Rocky κρίθηκε αθώος για την κατηγορία ότι πυροβόλησε έναν πρώην φίλο του, σε μια δίκη στην οποία η Rihanna έφερε τους δύο γιους της στο δικαστήριο. Η διάσημη ποπ σταρ, γεννημένη στα Μπαρμπάντος έγινε γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με επιτυχίες όπως τα «Pon de Replay» και «Umbrella». Πρόσφατα γιόρτασε τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Rihanna έχει ξεκινήσει πολλές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημοφιλούς σειράς μακιγιάζ της Fenty Beauty και μιας εταιρείας εσωρούχων. Η καθαρή περιουσία της 37χρονης έχει εκτιμηθεί από το Forbes σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

