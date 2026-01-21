Η Ριάνα αψήφησε το κρύο και εντυπωσίασε με την tiger print γούνα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Η Ριάνα ξέρει πολύ καλά πώς να απογειώνει τις χειμερινές εμφανίσεις της και το απέδειξε για μία ακόμη φορά.

Το βράδυ της Δευτέρας (19/1) η τραγουδίστρια εθεάθη σε βραδυνή της έξοδο στη Νέα Υόρκη με γούνα Alaïa με έμφαση στο tiger print, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο.

Η 37χρονη σταρ συνδύασε το παλτό με ασορτί γόβες με λουράκι στον αστράγαλο στο ίδιο print. Για έξτρα ζεστασιά –και στιλ– πρόσθεσε μια γούνα σε διαφορετική απόχρωση.

Rihanna bundles up in $9K worth of Alaïa tiger stripes https://t.co/NxVN6LXkcA pic.twitter.com/zK0p81FLjt — Page Six (@PageSix) January 20, 2026

Η Ριάνα ολοκλήρωσε το ultra-glam look της με σκούρα γυαλιά ηλίου, κόκκινο κραγιόν και εντυπωσιακά κοσμήματα: δύο layered chokers, ένα χρυσό σε στιλ tubogas και ένα διαμαντένιο tennis κολιέ.

Την τελευταία εβδομάδα, η διάσημη τραγουδίστρια πραγματοποίησε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό του συντρόφου της, A$AP Rocky στο party κυκλοφορίας του νέου του άλμπουμ, αλλά και συνοδεύοντάς τον στο after party του “Saturday Night Live”.

Rihanna Tries Out the New Alaïa Collection With a Zebra-Print Coat and Matching Heels https://t.co/g4L7ft8im9 — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) January 20, 2026

Την Κυριακή, η Ριάνα επέλεξε ένα cool canadian tuxedo με τζιν και τζιν μπουφάν, ολοκληρώνοντας το outfit με τις ίδιες iconic Alaïa γόβες σε tiger print.

Με λίγα λόγια; Δεν χορταίνουμε ποτέ τα άκρως fashion, animal print looks της.

