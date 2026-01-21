ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

Στις αρχές του 2026, τα στελέχη του ANT1 έδειξαν τις προθέσεις τους για σαρωτικές αλλαγές με την απόφαση να «αποσύρουν» από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου την Ελένη Τσολάκη. Η παρουσιάστρια παραμένει στο δυναμικό του σταθμού, ωστόσο είναι άγνωστο ακόμα το αν θα αξιοποιηθεί σε άλλο φορμάτ. Τη σκυτάλη θα πάρει, όπως ήδη έχουν γράψει, η Κατερίνα Καραβάτου.

Στην ίδια «μοίρα» μπαίνει και η Άννα Λιβαθυνού, η οποία πρόκειται να «αφήσει» τη θέση της στο «Καλημέρα Ελλάδα». Η δημοσιογράφος δεν θα είναι πλέον συμπαρουσιάστρια του Παναγιώτη Στάθη, με τα στελέχη να αναζητούν εδώ και καιρό τον τρόπο που θα μπουστάρουν την εκπομπή στους πίνακες τηλεθέασης. Οι πληροφορίες θέλουν δημοσιογράφους και ρεπόρτερ, όπως τον Στέφανο Σίσκο, να δέχονται πρόταση για να ενσωματωθούν στο πρωινό μαγκαζίνο.

Ο σταθμός, όμως, δεν αρκείται μόνο στις εν λόγω αλλαγές. Η απόφαση να «ξεκουράσουν» το τηλεπαιχνίδι «5Χ5» έχει ληφθεί και έτσι ο Θάνος Κιούσης βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΑΝΤ1. Το όνομά του παίζει έντονα για το «Your Face Sounds Familiar», που φαίνεται ότι θα επανέλθει στον προγραμματισμό.

Στη θέση του «5Χ5» σκέφτονται, για αρχή τουλάχιστον, να βάλουν το ριάλιτι με μεσίτες «Flat Hunters»! Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τρεις μεσίτες ακινήτων ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές. Οι μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Σε κάθε επεισόδιο, βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη εκπλήξεις, ευχάριστες, συγκινητικές, αλλά και αμήχανες στιγμές, καθώς οι 3 μεσίτες χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν για να διαλέξει ο πελάτης το δικό τους σπίτι και να κερδίσουν. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Όσον αφορά στο «Κάτι ψήνεται»; Το παιχνίδι μαγειρικής θα καθυστερήσει να κάνει πρεμιέρα, αφού η επιλογή συμμετεχόντων αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.

