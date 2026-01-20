Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

Σε τροχιά σαρωτικών αλλαγών βρίσκονται τα στελέχη του ΑΝΤ1, που είναι αποφασισμένα να ανατρέψουν την κατάσταση στους πίνακες τηλεθέασης. Έτσι μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, σειρά έχει το «Καλημέρα Ελλάδα» που «δυσκολεύεται» αρκετά με τον ανταγωνισμό.

Εδώ και καιρό «μαγειρεύονται αλλαγές, ενώ τα πρόσωπα που περνούσαν από το στούντιο ως καλεσμένοι… μόνο τυχαία δεν ήταν. Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, η Άννα Λιβαθυνού δεν θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη με τους ιθύνοντες να αποφασίζουν να «σπάσουν» το τηλεοπτικό δίδυμο. Αν και η εν λόγω συνεργασία ξεκινούσε με τους καλύτερους οιωνούς και οι αντενικοί ήλπιζαν να έρθει στην εκπομπή αέρας ανανέωσης και φυσικά υψηλότερα νούμερα, το εγχείρημα δεν πέτυχε.

Έτσι, πλέον ο Παναγιώτης Στάθης θα αποχωριστεί την παρτενέρ του ωστόσο θα δούμε νέες αφίξεις στο team. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, βολιδοσκοπούν δημοσιογράφους μεταξύ των οποίων και ο Στέφανος Σίσκος.