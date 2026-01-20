Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κάθε φορά που περνάω σκέφτομαι τον Γιώργο Παπαδάκη»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια στιγμή που τον συγκίνησε.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, πέρασε για ακόμα μια φορά έξω από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη, γεγονός που του ξύπνησε αναμνήσεις με τον δημοσιογράφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Όπως μας έδειξε, το γραφείο του The 2night show με το γραφείο του παρουσιαστή, είχαν απόσταση μόλις οκτώ βήματα. Καθημερινά λοιπόν, περνούσε απέξω και τον έβλεπε.

https://www.instagram.com/reel/DTu2_kfAvJH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο. Εδώ είμαστε στο γραφείο του The 2night. Αυτός είναι ένας διάδρομος. Θα κάνω 8 βήματα και θα βρεθώ εδώ… Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε φορά που περνάω σκέφτομαι τον Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό ήταν το γραφείο του, υπάρχει το κλειδί πάνω. Και το γραφείο του με τα λουλούδια. Κάθε ημέρα περνάει από το μυαλό μου, κάθε ημέρα. Πολύ δύσκολο. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο», λέει στο βίντεο που ανήρτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.