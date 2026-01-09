ANT1: Ποια προγράμματα παίρνουν τη θέση της Ελένης Τσολάκη

Το 2026 ξεκινά με διάθεση αλλαγών από τα στελέχη του ΑΝΤ1. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες τηλεθέασης κι έτσι διακόπτεται η εκπομπή με την Ελένη Τσολάκη.

Όπως έχουμε αναφέρει, η παρουσιάστρια δεν θα βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της εκπομπής, ωστόσο παραμένει στον σταθμό έχοντας συμβόλαιο σε ισχύ. Σύμφωνα μάλιστα με τον προγραμματισμό, από αύριο και για τα επόμενα Σαββατοκύριακα, τη θέση του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» παίρνουν επαναλήψεις σειρών. Από τις 08.30 έως τις 10.30 θα παίζεται η θρυλική κωμωδία «Εγκλήματα», ενώ θα ακολουθεί διπλό επεισόδιο του σίριαλ «Κωνσταντίνου & Ελένης».

Οι ιθύνοντες, αυτή την περίοδο, αν και δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια βρίσκεται στην οικογένεια του Αμαρουσίου και θεωρείται η επικρατέστερη για την παρουσίαση της ανανεωμένης εκπομπής του Σαββατοκύριακου, που είτε θα μπει στην πρωινή είτε στη μεσημεριανή ζώνη.