Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στον «αέρα» της εκπομπής: «Το μόνο που αξίζει στη ζωή, είναι η υγεία»

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης (08/01) στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά το ατύχημα που είχε και τον ανάγκασε να ζητήσει ιατρική βοήθεια και να παραμείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα την Τετάρτη.

Ανέφερε ότι έπεσε στο σπίτι του, πως χτύπησε αρκετά κι έπαθε μία μικρή ζημία στη σπονδυλική στήλη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. «Παίρνω 9 χάπια», προσέθεσε.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί, όπως λέει και το τραγούδι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα, μα πάρα πολύ για τις ευχές, είμαστε εδώ και προχωράμε. Μπορώ να περπατήσω, δυσκολεύομαι να ξαπλώσω πίσω, χρειάζομαι μαξιλάρι στην πλάτη και ανάμεσα στα πόδια αλλά όλα καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Το έγραψα και χτες. Η μόνη ευχή που έχουμε να κάνουμε στους ανθρώπους, είναι η υγεία. Όλα τα άλλα, τα υλικά, είναι βλακείες», είπε μεταξύ άλλων.