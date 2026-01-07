Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Ο Γιώργος Λιάγκας, σήμερα το πρωί είχε ένα ατύχημα, γεγονός που τον ανάγκασε να ζητήσει ιατρική βοήθεια και να παραμείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Μετά την αρχική ανησυχία, ο παρουσιαστής θέλησε να καθησυχάσει τους τηλεθεατές και τους διαδικτυακούς του φίλους με μια ανάρτηση στα social media το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Μέσα από το Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της τύχης στις δύσκολες στιγμές.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιειού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της κατάστασής του.

Η απουσία του έγινε αισθητή από το πρώτο λεπτό της εκπομπής «Το Πρωινό». Οι συνεργάτες ενημέρωσαν το κοινό για το θέμα υγείας που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Όπως είπε ο Τάσος Τεργιάκης κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος: «Να σας πω ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα εξηγήσει τι έχει συμβεί».