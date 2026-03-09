Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα

Ποιες καρέκλες τρίζουν στο υπουργικό;

Παρακολουθώ με προσοχή ότι τουλάχιστον δύο γυναίκες υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν μπει στο στόχαστρο αρνητικής κριτικής από αρκετά media. Κριτική που έχει να κάνει κυρίως με τις δαπάνες στα υπουργεία τους αλλά και με τον τεράστιο όγκο μετακλητών υπαλλήλων τους οποίους απασχολούν στα γραφεία τους. Έχω δε την υποψία ότι τις πληροφορίες εναντίον τους τις διακινούν γαλάζιοι συνάδελφοί τους ενόψει του επικείμενου ανασχηματισμού αλλά και συνυποψήφιοι από τις ίδιες εκλογικές περιφέρειες.

Το beef των υπουργών

Παραμένω στο γαλάζιο οικοσύστημα διότι στους διαδρόμους της κυβέρνησης κυκλοφορεί εδώ και καιρό μια έντονη ψυχρότητα ανάμεσα σε δύο υπουργούς. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια ιδιαίτερα προβεβλημένη κυρία, που συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας — συνήθως όχι για τους καλύτερους λόγους.

Όπως λέγεται, οι σχέσεις τους έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν ανταλλάσσουν ούτε μια τυπική καλημέρα. Το κλίμα μεταξύ τους είναι παγωμένο, ενώ οι συνεχείς γκάφες και οι ιδιόρρυθμες συμπεριφορές τους φέρεται να έχουν αρχίσει να προβληματίζουν σοβαρά το Μαξίμου ενόψει ενός ενδεχόμενου ανασχηματισμού.

Τι ετοιμάζει ο Σαμαράς

Δεν σας κρύβω ότι μια ανησυχία υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου για το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει την Τετάρτη στη Βουλή.

Την Τετάρτη θα έρθουν προς κύρωση στη Βουλή οι τέσσερις συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες με τη Chevron και πολλοίπιστεύουν ότι ο πρόεδρος Αντώνης θα εξαπολύσει δεύτερο κύμα επίθεσης κατά του Μητσοτάκη. Βλέπετε ο Καλαματιανός δεν μπορεί να χωνέψει με τίποτα αυτό το «πατριώτες της φακής». Αφήστε που όπως μαθαίνω ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παραχωρήσει συνέντευξη, λίαν συντόμως,είτε σε μεγάλη εφημερίδα είτε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι προκειμένου να βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα.

Γιατί χαμογελούν στο Μέγαρο Μαξίμου;

Καλά δεν ανοίγουν σαμπάνιες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια στο Μέγαρο αισθάνονται ολίγον αισιόδοξοι αφού οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται τώρα τους δίνουν περίπου 3 μονάδες plus και φτάνουν το 33% στην εκτίμηση ψήφου. Δεν το λες και κακό. Να δούμε βέβαια αν η ΝΔ θα καταφέρει να διατηρήσει αυτά τα ποσοστά αν κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα ο πόλεμος. Όσο για τον ανασχηματισμό μην τον υπολογίζετε όσο βράζει η Μέση Ανατολή. Με τέτοια εύθραυστη ισορροπία δεν μπορεί να αλλάξει υπουργούς. Συνεπώς όσοι ράβουν κοστούμια καλό είναι να μην βιαστούν...

Πού το πάει ο Μαργαρίτης Σχοινάς;

Πυκνώνει βλέπω τις επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς και εντείνεται η φημολογία ότι είτε θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027 σε μία από τις δύο εκλογικές περιφέρειες της πόλης, είτε θα διεκδικήσει με το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εθεάθη προ ημερών σε εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη να τρώει στο ίδιο τραπέζι με τον Τάσο Χατζηβασιλείου και με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Όπως σας έχω ξαναγράψει είναι μέγας ο συνωστισμός στη ΝΔ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να δω σε ποιον θα πρωτοδώσειτο χρίσμα ο Μητσοτάκης.

Ο Μπακογιάννης θέλει την πλατεία Κοτζιά

Για να μην έχετε ανησυχίες οι υποψήφιοι βουλευτές της Α' Αθήνας μπορώ από τώρα να σας διαβεβαιώσω ότι ο ανιψιός Κώστας Μπακογιάννης θα δώσει ξανά τη μάχη για τον δήμο Αθηναίων καθώς όπως λέει και ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να γίνει επαγγελματίας υπουργός... Με εννοείτε φαντάζομαι. Μένει ελεύθερη η θέση στην Α´περιφερεια δηλαδή. Επίσης όπως έμαθα, με αυτή την εξέλιξη εις το Μέγαρον ένιωσαν τεράστια ανακούφιση και από το περιβάλλον του θείου Κυριάκου δηλώνουν ότι θα έχει την απόλυτη στήριξη όλου του νεοδημοκρατικού μηχανισμού στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης την Τετάρτη για τα fake news;

Τρίτη και Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και ο αρμόδιος Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης για τα fakenews και την τοξικότητα. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα κλείσει, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση με τον Γιάννη Πρετεντέρη, Εκδότη της εφημερίδας Το Βήμα. Όπως καταλαβαίνετε δεν θα αναφερθεί μόνο στα fake news αλλά και στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα.

Ο Ανδρουλάκης δεν παίζει μπάλα με Φάμελλο- Χαρίτση

Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω αλλά ο γάμος της «προοδευτικής διακυβέρνησης» μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράςσχόλασε πριν καν ξεκινήσει... Όσα ακούγονται περί κοινής καθόδου, κοινών ψηφοδελτίων κλπ είναι λόγια του αέρα. Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να κινηθεί αυτόνομα και δεν θέλει τέτοια μπλεξίματα στα πόδια του. Άλλωστε όπως είδατε ούτε στα εθνικά ζητήματα δεν μπορεί να συνεννοηθεί με Φάμελλο και Χαρίτση. Ο πρόεδρος Νίκος ζήτησε ενημέρωση και πήγε στον Μητσοτάκη και οι άλλοι δύο ακόμα ζητάνε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.

Το φλερτ του Δούκα με τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο σύντροφος Χάρης αφού είδε κι απόειδε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια ψυχρότητα για το προσωπό του έβαλε πλώρη για τη στήριξη της Left και του ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στις Βρυξέλλες μαζί με τον Κώστα Αρβανίτη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε λέει και έλαβε τη στήριξη της Left και του ΣΥΡΙΖΑ στο βασικό αίτημά του οι ευρωπαϊκοί πόροι στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο να κατευθύνονται απευθείας στην αυτοδιοίκηση και όχι να περνούν αποκλειστικά μέσω των κυβερνήσεων. Συμφώνησαν μάλιστα με τον Αρβανίτη στην ανάπτυξη σειράς κοινών δράσεων, δίνοντας συνέχεια στη θετική απήχηση που είχε η πρωτοβουλία «Πόλεις και Κράτος Δικαίου» που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά βλέπει ο Ανδρουλάκης και σκέφτεται ότι ο Χάρης τον βγάζει από τη δύσκολη θέση.

Από τον Χαρίλαο στον Κασσελάκη

Αυτό κι αν είναι από τα... άγραφα. Ο Μάκης Κοψίδης πρώην δεξί χέρι του αείμνηστου Χαρίλαου Φλωράκη αναλαμβάνει υπεύθυνος γραφείου Τύπου του Στέφανου Κασσελάκη! Ομολογώ ότι η είδηση με σόκαρε. Από τον καπετάν Γιώτη στο γραφείο του εφοπλιστή χωρίς βαπόρια. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτό τον τόπο; Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Εκτός κι αν ο Μάκης διέβλεψε κάτι το κομμουνιστικό στον Stefanos. Βέβαια εγώ θυμήθηκα μια φαρμακερή ατάκα που έλεγε παλιά ο Χαρίλαος: «Η εξουσία δεν είναι καφενείο σύντροφοι να μπαίνει όποιος θέλει». Αχ βρε Χαρίλαε, έφυγες νωρίς και δεν πρόκαμες να δεις τα παιδιά της αριστεράς...

Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές θησαυρίζουν με τον πόλεμο;

Τρεις Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται ότι κάνουν την κρίση ευκαιρία. Πρόκειται για τη Μαρία Αγγελικούση, το Γιώργο Προκοπίου και τον Επαμεινώνδα Εμπειρίκο. Οι εφοπλιστές έχουν διαπραγματευτεί κυρίως με εταιρείες από την Ινδία και τη Νότια Κορέα για τη μεταφορά αργού πετρελαίου. Λόγω του φόβου που υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ τα τιμήματα που ζητούν είναι τα μεγαλύτερα της αγοράς όπως φαίνεται και από την ιστοσελίδα Tankers International με τον ακριβότερο ναύλο να διαμορφώνεται στις 770.000 δολάρια για ένα ταξίδι 23 ημερών. Η εταιρεία που έκλεισε τη συμφωνία ήταν η AeolosManagement του Επαμεινώνδα Εμπειρίκου και με το ταξίδι που θα γίνει από το βαπόρι Kalamos θα προσθέσει στα ταμεία της 17,7 εκατ. δολάρια. Η Αγγελικούση έκλεισε συμφωνία με υπό διαπραγμάτευση ναύλο στις 693.000 δολάρια και ο Γιώργος Προκοπίου στα 538.000 δολάρια για το πλοίο του Adamatios. Ρίσκο μεγάλο δεν λέω, αλλά και τα κέρδη αστρονομικά... Αντίστοιχες κινήσεις είχαν κάνει πριν από δεκαετίες ο Ωνάσης και ο Νιάρχος και τους βγήκαν...

Η αναστάτωση των βουλευτών

Μια μεγάλη αναστάτωση διακρίνω σε κάποιους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και όχι μόνο. Και αυτοί που βουλευτές εντοπίζω ότι προέχονται κυρίως από τις περιοχές της Κρήτης (Ηράκλειο και Ρέθυμνο κυρίως), τη Θεσσαλία (Λάρισα και Τρίκαλα κυρίως) αλλά και από το νομό Φθιώτιδας. Τις τελευταίες λίγες ημέρες λοιπόν έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα σε ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή αν γνωρίζουν κάτι για νέα δικογραφία που θα αφορά σε βουλευτές και τα συναφή. Και τα τηλέφωνα δεν είναι τυχαία καθώς οι … γάτοι έχουν πάρει είδηση κάποιες εργασίες που ανατέθηκαν στην οικονομική αστυνομία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί. Και αντιλαμβάνονται ότι μετά από αυτό οι εξελίξεις θα τρέξουν αφού ο κύκλος της έρευνας έχει κλείσει. Εγώ δεν ξέρω να σας πω πότε ακριβώς θα έλθει ο λογαριασμός αλλά ακούω ότι δεν θα γίνει η παρέλαση χωρίς να έχει έλθει. Τώρα ποιοι θα εμπλέκονται. Μα προφανώς εκείνοι που ήταν συνδεδεμένοι με τον Μπαμπασίδη και άλλους ηγέτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούσαν πράγματα που δεν ήταν νόμιμα και απλά δεν γνώριζαν ότι ήταν επισυνδεδεμένοι. Αυτά έχει η υπερβολική αυτοπεποίθηση. Κάποιοι δεν παλιοί φίλοι του Μπαμπασίδη από τα χρόνια της ΟΝΝΕΔ δεν νομίζω ότι κοιμούνται τις τελευταίες ημέρες.

Η ενέργεια βουλιάζει το Χρηματιστήριο

Στο Χρηματιστήριο τώρα με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Και από ότι φαίνεται δεν θα βγει άκρη ούτε και το αμέσως προσεχές διάστημα. Βεβαίως οι αγορές σε περιόδους κρίσης αντιδρούν υπερβολικά αλλά κανένας δεν ξέρει που θα φτάσει η υπερβολή. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που προεξοφλείται είναι φρένο στην οικονομική δραστηριότητα λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας. Και φαίνεται ότι αυτό δύσκολα θα αποδειχτεί προσωρινό δεδομένου ότι στη Μέση Ανατολή καταστρέφονται υποδομές που και αύριο να σταματήσει ο πόλεμος δεν θα μπορούσαν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία. Ειδικά στο φυσικό αέριο και το LNG η κατάσταση δείχνει απελπιστική καθώς η τροφοδοσία από τη Μέση Ανατολή έχει διακοπεί με την Qatar Energy (δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο) να έχει κατεβάσει ρολά και την ίδια στιγμή η Ρωσία απειλεί με άμεση διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεδομένης της απόφασης να σταματήσουν οι Ευρωπαίοι την προμήθεια στο τέλος του 2026. Και το ερώτημα είναι οι ΗΠΑ μπορούν να αναπληρώσουν τα κενά με την απάντηση να μην είναι θετική. Με αυτά τα δεδομένα το χαμηλό του ελληνικού Χρηματιστηρίου αλλά και των Ευρωπαϊκών Αγορών είναι δύσκολα προβλέψιμο. Την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός δείκτης του ΧΑ κατέγραψε απώλειες 6,8%

Οι εξαιρέσεις και τα ερωτήματα

Σε αυτό το κλίμα όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και αυτές είναι οι εταιρίες διυλιστηρίων δηλαδή η Motor Oil και η HelleniQ που οι μετοχές τους κινούνται κόντρα στο πτωτικό ρεύμα. Και πως να μην κινούνται δεδομένης της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου. Γιατί είναι προφανές ότι αυτό θα φέρει τουλάχιστον προς ώρας μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας. Ωστόσο μια μακροχρόνια διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα δεν είναι βέβαιο πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ζήτηση και τελικά τα κέρδη να είναι μεν αυξημένα αλλά όχι όσο αρχικά αναμενόταν. Πέραν αυτού υπάρχει και το παρελθόν της έκτακτης φορολόγησης η οποία ναι μεν δεν έχει λογική γιατί επιβάλλεται μόνο σε αύξηση κερδών και δεν υπάρχει αντίβατο όταν τα μεγέθη για τις εταιρίες δεν εξελίσσονται κατά το δοκούν. Γιατί όπως και να το κάνουμε το κράτος δεν μπορεί να έχει την απαίτηση η επιχείρηση να αναλαμβάνει το ρίσκο και αυτό να αποφασίζει να επωφελείται κατά πως το εξυπηρετεί.

Ξυλοδαρμός και αθέμιτες πρακτικές

Κατά τα λοιπά προκάλεσε αίσθηση στην αγορά ο ξυλοδαρμός του CEO της Cepal Θόδωρου Αθανασόπουλου ο οποίος είναι απολύτως καταδικαστέος. Και κανένας δεν ξέρει αν ο δράστης είναι απελπισμένος δανειολήπτης που οι servicers του έκαναν το βίο αβίωτο αν και η συγκεκριμένη εταιρία δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρακτικών. Γιατί μπορεί και να πρόκειται για τίποτα άλλο που θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν βγάλει άκρη η ελληνική αστυνομία. Πάντως η κατάσταση με τους servicers έχει αρχίσει και εκτρέπεται και η κυβέρνηση είναι προφανές πως δεν θα τους αφήσει σε χλωρό κλαρί το επόμενο διάστημα γιατί αντιλαμβάνεται ότι η κοινωνική αντίδραση είναι μεγάλη καθώς παραβιάζεται συστηματικά η νομιμότητα.

Ταρατατζούμ και ουσία

Κατά τα λοιπά δεν ξέρουμε αν εκεί στην Alpha Bank θεωρούν ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στο μέτωπο της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Γιατί ωραία είναι τα ταρατατζούμ για την συμμετοχή της Unicredit και τα ωραία λόγια του επικεφαλής της κου Ορσέλ για τον κ. Ψάλτη αλλά ζητούμενο είναι και το κοινωνικό αποτύπωμα μιας τράπεζας. Και αυτό κρίνεται από το αν και κατά πόσο φέρεται σωστά στους πελάτες της, τιμολογεί δίκαια τα προϊόντα και δεν ασκεί καταχρηστικές πρακτικές.

Τα dual παιγνίδι της Εθνικής

Μιας και ο λόγος για καταχρηστικές πρακτικές αναρωτιέμαι τι να έγινε με εκείνες τις περίφημες κάρτες Dual της Εθνικής που είναι και χρεωστικές και πιστωτικές μαζί. Διότι το αν στέλνεις στους πελάτες σου ένα προϊόν που δεν σου ζητούν και να επιβάλλεις και χρεώσεις δεν το λες και θεμιτό. Πέραν αυτού έβγαλαν και μια κάρτα που έχει και προβλήματα καθώς αν θες πραγματικά να τη χρησιμοποιήσεις και ως χρεωστική και ως πιστωτική τότε θα διαπιστώσεις ότι η πιστωτική λειτουργία δεν δουλεύει ανέπαφα. Ναι καλά διαβάσατε στην εποχή των ανέπαφων πληρωμών η τράπεζα βγάζει ένα «πρωτότυπο» προϊόν που δεν υποστηρίζει στο σύνολό του ανέπαφες. Φυσικά οι χρεώσεις είναι κανονικές. Σημειωτέον ότι αφού έγινε φασαρία με τα κόλπα της Dual διευκρινίστηκε (τρόπος του λέγειν) ότι μπορούν οι πελάτες να έχουν απλή χρεωστική χωρίς χρέωση. Μόνο που στη χρεωστική χάθηκε στην πορεία το πρόγραμμα επιβράβευσης που υπήρχε. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα παίζουν με τους πελάτες.

Η βιασύνη των διαρροών και η αργοπορία των ανακοινώσεων

Ειλικρινά έχω συγκινηθεί με την προσπάθεια της ΚΡΙ ΚΡΙ για να ενημερώνει τους επενδυτές. Όχι τόσο μέσω ανακοινώσεων αλλά δια των διαρροών όπως για παράδειγμα αυτής που λέει ότι το Γενάρη του 2026 οι εξαγωγές έτρεξαν με 40%. Μόνο που δεν βλέπω την ίδια ζέση και ταχύτητα στην έκδοση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025. Ψάχνω δε να βρω μια ανακοίνωση στο οικονομικό ημερολόγιο και δεν τη βρίσκω καθώς υποθέτω δεν υπάρχει. Θυμάμαι επίσης ότι έγινε και μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές στο τέλος του περασμένου Ιανουαρίου όπου υποθέτω ότι δεν μπορεί να μην είχε μια εικόνα η εταιρία πως ακριβώς πήγαν τα πράγματα και ειδικά στο μέτωπο της κερδοφορίας. Γιατί εκεί έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως είχε προϊδεάσει τους επενδυτές η εταιρία παρά τις αυξήσεις τιμών που έκανε το περασμένο καλοκαίρι για να αυξήσει τα περιθώρια. Μιας και ο λόγος για αυξήσεις θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει η εταιρία με τι περιθώρια πουλά στην Ελλάδα και ποια είναι τα περιθώρια στο εξωτερικό. Για να καταλαβαίνουμε και πως λειτουργεί.

Τα θαύματα στη Βιοιατρική

Τελικά γίνονται ωραία πράγματα στην περίφημη Βιοιατρική όπου αν μη τι άλλο μας προκαλούν το ενδιαφέρον. Για παράδειγμα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πούλησε στην εταιρία ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία) 422 τετραγωνικά στην Κηφισιά έναντι του ποσού των 1,25 εκ ευρώ και μάλιστα πήρε και προκαταβολή πριν το συμβόλαιο 500.000 ευρώ από τα 1,25 εκ ευρώ που ήταν το συνολικό τίμημα. Γιατί προφανώς λεφτά υπάρχουν. Πως υπάρχουν είναι ένα ερώτημα όταν παράγεις ζημιές και εξ αυτού του λόγου οδηγείσαι σε αλλαγή ιδιοκτησίας είναι άλλο ερώτημα. Γιατί βλέπω για παράδειγμα στη χρήση 2024 που δημοσιεύτηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση το Φεβρουάριο του 2026 είχαμε αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων για τον Όμιλο ζημίες 12.033.842 € έναντι ζημιών 11.202.614 € την προηγούμενη χρήση.Και έχω την απορία γιατί το ΓΕΜΗ δεν έβαλε σε αναστολή καταχώρισης την εταιρία που δεν δημοσίευσε έγκαιρα οικονομικές καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει αν υπάρχει ειδικά μέτρα και σταθμά; Μέχρι τότε θα αναρωτιόμαστε αν έγινε η αναδιάρθρωση δανεισμού γιατί βλέπουμε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι χαμηλότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και αυτό δείχνει τρύπα στο κεφάλαιο κίνησης με την οποία ο ορκωτός της Grant Thornton δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Τι υπέροχα πράγματα συμβαίνουν!!!

Κέρδη και μετρητά

Σιγά δια της αγοράς ιδίων μετοχών αυξήθηκε το ποσοστό της deutsche Telekom στον ΟΤΕ κοντά στο 56% από άκτω του 50% που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Βέβαια όλοι οι μέτοχοι που κράτησαν τα χαρτιά τους και δεν πούλησαν έχουν ανάλογη αύξηση του ποσοστού τους που σημαίνει ότι κερδίζουν από μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη που πετυχαίνει ο όμιλος ο οποίος έχει σταθερή πορεία. Και φαίνεται ότι η ώρα για καλύτερες ανταμοιβές σε μετρητά έχει φτάσει καθώς μαθαίνουμε ότι θα περιοριστεί η σχέση buy back μερίσματος σε μετρητά και θα είναι περισσότερο ικανοποιημένοι οι μέτοχοι που μετρούν το κέρδος μόνο σε ρευστό.