Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα
Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Σε προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων θα προχωρήσουν από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, μέχρι και την Παρασκευή, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συνολικά, θα καταβληθούν 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
