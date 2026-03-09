Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα

Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων θα προχωρήσουν από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, μέχρι και την Παρασκευή, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συνολικά, θα καταβληθούν 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δύσκολο βράδυ για τους Μπακς, δίχως τον «Greek Freak»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον διορισμό του υιού Χαμενεϊ»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ έπληξε το Ντενιζλί στην Τουρκία, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Σμύρνη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αποθήκη πετρελαίου της BAPCO στο Μπαχρέιν - Βίντεο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Προβλήματα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο Eurogroup για τις τιμές στην ενέργεια και τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεμος στο Ιράν: 18 πτήσεις επαναπατρισμού σήμερα από τη Μέση Ανατολή

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βοριάδες έως και 8 μποφόρ σήμερα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:18ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές - Το πετρέλαιο πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι - «Μικρό τίμημα» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, λέει ο Τραμπ

08:11ΥΓΕΙΑ

«Προσθέστε… ζωή στα χρόνια σας»: Η Γηριατρική υπόσχεται υγεία και ποιότητα μέχρι το τέλος – Ειδική επιστήμονας εξηγεί

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου, καταστράφηκαν καταστήματα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στα εργοστάσια της BMW

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν σκαρφάλωσε σε αυτοκίνητο για να γλιτώσει επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες - Η δικαιολογία, το παρασκήνιο και η προετοιμασία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα προειδοποιεί για νέα παγκόσμια έλλειψη τσιπ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον ανακριτή ο μαιευτήρας για την πορνογραφία ανηλίκων

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος πυροβολισμών η έπαυλη της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς - Συνελήφθη η 30χρονη δράστης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ - Drones, Τεχνητή Νοημοσύνη και 450 ελεγκτές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00WHAT THE FACT

Ποιο είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου, καταστράφηκαν καταστήματα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές - Το πετρέλαιο πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι - «Μικρό τίμημα» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, λέει ο Τραμπ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες - Η δικαιολογία, το παρασκήνιο και η προετοιμασία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ έπληξε το Ντενιζλί στην Τουρκία, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Σμύρνη

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

08:11ΥΓΕΙΑ

«Προσθέστε… ζωή στα χρόνια σας»: Η Γηριατρική υπόσχεται υγεία και ποιότητα μέχρι το τέλος – Ειδική επιστήμονας εξηγεί

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν σκαρφάλωσε σε αυτοκίνητο για να γλιτώσει επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ