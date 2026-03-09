Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 4:00 τοπική ώρα (5:00 ώρα Ελλάδας), μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με το βέλγικο μέσο dhnet.be, προς το παρόν έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από τη συναγωγή, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών, με τη δημοτική αρχή της Λιέγης να κάνει λόγο για εμπρησμό.

Η συναγωγή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

«Μην φέρνετε στην πόλη μας εξωτερικές συγκρούσεις»

Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης εκφράζουν «την απόλυτη καταδίκη τους για αυτή την εξαιρετικά βίαιη πράξη αντισημιτισμού, η οποία αντίκειται στην παράδοση της Λιέγης για σεβασμό προς τους άλλους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται: «Μην φέρνετε στην πόλη μας εξωτερικές συγκρούσεις».

