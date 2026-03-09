Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα επισκεφτούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» με ελικόπτερο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφτούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» με ελικόπτερο μετά τις επαφές που θα έχουν σήμερα στην Κύπρο σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ταξιδεύει στη Λευκωσία και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι επαφές του πρωθυπουργού στην Κύπρο αναμένεται να ξεκινήσουν περί τις 13:00, ενώ οι κοινές δηλώσεις των τριών αναμένονται περί τις 14:45 σήμερα.

Την περασμένη Πέμπτη (5/3) ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν και συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στην Μέση Ανατολή, καθώς και για τον ρόλο που έχουν αναλάβει Ελλάδα και Γαλλία στην ασφάλεια της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο για να «δείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς το κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επλήγη την περασμένη εβδομάδα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Κυριακή το Ελιζέ. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο τη συμβολή στην αποκλιμάκωση στην περιοχή», δήλωσε η γαλλική προεδρία.

