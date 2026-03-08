Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει τη Δευτέρα στην Κύπρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, θα ταξιδέψει εκτάκτως τη Δευτέρα στη Λευκωσία, και θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο. Την περασμένη Πέμπτη (5/3) ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν και συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στην Μέση Ανατολή, καθώς και για τον ρόλο που έχουν αναλάβει Ελλάδα και Γαλλία στην ασφάλεια της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Κύπρο τη Δευτέρα για να «δείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς το κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επλήγη την περασμένη εβδομάδα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Κυριακή το Ελιζέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί στην Πάφο με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Στόχος θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από την Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο τη συμβολή στην αποκλιμάκωση στην περιοχή», δήλωσε η γαλλική προεδρία.

