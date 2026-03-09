Η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά

Οι πολίτες της Ελβετίας επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στα μετρητά, μετά από δημοψήφισμα κατά το οποίο το 73% τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης της συνεχούς διαθεσιμότητας χαρτονομισμάτων και κερμάτων.

