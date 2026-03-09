Η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά
Σε δημοψήφισμα, η πλειοψηφία των Ελβετών υποστήριξε την εγγύηση διαθεσιμότητας μετρητών, διασφαλίζοντας ότι το εικονικό χρήμα δεν θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό φράγκο
Οι πολίτες της Ελβετίας επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στα μετρητά, μετά από δημοψήφισμα κατά το οποίο το 73% τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης της συνεχούς διαθεσιμότητας χαρτονομισμάτων και κερμάτων.
