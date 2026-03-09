Στις φλόγες αποθήκη πετρελαίου της BAPCO στο Μπαχρέιν - Βίντεο

Εν μέσω του ράλι τιμών στις αγορές των καυσίμων, μια αποθήκη πετρελαίου της BAPCO έχει πάρει φωτιά. Η BAPCO είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπαχρέιν, το οποίο προμηθεύει καύσιμα στον πέμπτο αμερικανικό στόλο.

Η Bapco Energies του Μπαχρέιν ανακοίνωσε συγκεκριμένα ανωτέρα βία στις δραστηριότητες του ομίλου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανωτέρα βία είναι μια ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από την ευθύνη σε περίπτωση που η μη τήρηση των υποχρεώσεων προμήθειας οφείλεται σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου τους.



Ένας μάρτυρας που επικαλείται το Reuters είπε ότι καπνός περιέβαλε τις εγκαταστάσεις, αφού νωρίτερα η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι υπήρξαν τραυματίες και ζημιές στην περιοχή Sitra ως αποτέλεσμα επίθεσης με ιρανικά drones.

Η Bapco είναι το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μια βασική εγκατάσταση στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Drones hit Bahrain’s Bapco refinery early Monday, sending plumes of smoke over the Gulf’s oldest oil facility and damaging parts of the complex.



The strikes also affected nearby residential areas, injuring 32 civilians, with four in serious condition.



The attack comes as the… pic.twitter.com/Uld2GDlpxU — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 9, 2026

????? BREAKING! Bapco Energies refinery in Bahrain on fire after an Iranian strike.



Bapco is Bahrain's national oil company, 100% state-owned. Founded in 1929, it discovered the first oil in the Arabian Gulf outside Iran. Its Sitra refinery processes 267,000 barrels per day,… pic.twitter.com/lLivfVbevA — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 9, 2026

