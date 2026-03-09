Στις φλόγες αποθήκη πετρελαίου της BAPCO στο Μπαχρέιν - Βίντεο
Εν μέσω του ράλι τιμών στις αγορές των καυσίμων, μια αποθήκη πετρελαίου της BAPCO έχει πάρει φωτιά. Η BAPCO είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπαχρέιν, το οποίο προμηθεύει καύσιμα στον πέμπτο αμερικανικό στόλο.
Η Bapco Energies του Μπαχρέιν ανακοίνωσε συγκεκριμένα ανωτέρα βία στις δραστηριότητες του ομίλου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η ανωτέρα βία είναι μια ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από την ευθύνη σε περίπτωση που η μη τήρηση των υποχρεώσεων προμήθειας οφείλεται σε γεγονότα που εκφεύγουν του ελέγχου τους.
Ένας μάρτυρας που επικαλείται το Reuters είπε ότι καπνός περιέβαλε τις εγκαταστάσεις, αφού νωρίτερα η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι υπήρξαν τραυματίες και ζημιές στην περιοχή Sitra ως αποτέλεσμα επίθεσης με ιρανικά drones.
Η Bapco είναι το κύριο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαχρέιν και μια βασική εγκατάσταση στον ενεργειακό τομέα της χώρας.