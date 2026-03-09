Νέα κρίση απειλεί τις χώρες του Κόλπου – Φόβοι για «πόλεμο του νερού» – Σε κίνδυνο 100 εκατ. Άραβες

Η μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στον Κόλπο προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, με περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους να κινδυνεύουν από την επιδείνωση της κρίσης νερού στην περιοχή.

Newsbomb

Νέα κρίση απειλεί τις χώρες του Κόλπου – Φόβοι για «πόλεμο του νερού» – Σε κίνδυνο 100 εκατ. Άραβες
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η περιοχή του Κόλπου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ολοένα και πιο πιεστική πραγματικότητα. Tην περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η συνεχής μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μέλλον της περιοχής, ακόμη και για το ενδεχόμενο νέων εντάσεων ή συγκρούσεων γύρω από ένα τόσο κρίσιμο αγαθό.

Περίπου 100 εκατομμύρια Άραβες εκτιμάται ότι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της επιδεινούμενης κρίσης νερού, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονται σταθερά. Η έλλειψη νερού δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών, αλλά αρχίζει να πιέζει και βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η γεωργία, επηρεάζοντας ευρύτερα τη λειτουργία των χωρών της περιοχής.

Οι πιέσεις που δημιουργεί η υδατική ανεπάρκεια επηρεάζουν ήδη την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα αρκετών χωρών της περιοχής. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό μετατρέπεται σταδιακά σε ζήτημα στρατηγικής σημασίας, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται την ώρα που οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται.

Climate Med Temperature Rise

Μέσα σε αυτό το σκηνικό και ενώ η περιοχή βρίσκεται ήδη σε περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι κυβερνήσεις των χωρών του Κόλπου καλούνται να αναζητήσουν κοινές λύσεις και να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων νερού αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η έλλειψη νερού μπορεί να εξελιχθεί σε νέο παράγοντα αστάθειας για την περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ - Drones, Τεχνητή Νοημοσύνη και 450 ελεγκτές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ποιοτική αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ: Εντονότερες εκφράσεις, έμφαση στη συνεργασία

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πορτοκαλί τιμολόγια: Αποκλίσεις έως και 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανατρέπουν το κόστος ρεύματος - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κρίση απειλεί τις χώρες του Κόλπου – Φόβοι για «πόλεμο του νερού» – Σε κίνδυνο 100 εκατ. Άραβες

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ασφαλείας από Μητσοτάκη: Στήριξη στην Κύπρο και «φρένο» στην αισχροκέρδεια

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48LIFESTYLE

9 σειρές έρχονται με καταιγιστικές εξελίξεις – Έρωτες, πάθη, σκοτεινά μυστικά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Μαρτίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

06:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν – Κλιμακώνεται ο πόλεμος – Καλπάζει το πετρέλαιο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός ελέγχου η τιμή του πετρελαίου με ιστορικό «άλμα» 24% – Πάνω από τα 114 δολάρια το Brent – «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη» λέει ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 57χρονης για κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της – Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός ελέγχου η τιμή του πετρελαίου με ιστορικό «άλμα» 24% – Πάνω από τα 114 δολάρια το Brent – «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη» λέει ο Τραμπ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κρίση απειλεί τις χώρες του Κόλπου – Φόβοι για «πόλεμο του νερού» – Σε κίνδυνο 100 εκατ. Άραβες

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ