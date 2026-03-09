Πορτοκαλί τιμολόγια: Αποκλίσεις έως και 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανατρέπουν το κόστος ρεύματος

Η ακτινογραφία της αγοράς ρεύματος κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής για τις επιχειρήσεις και το «στοίχημα» της μετάβασης για τα νοικοκυριά από την 1η Απριλίου

Πορτοκαλί τιμολόγια: Αποκλίσεις έως και 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανατρέπουν το κόστος ρεύματος
Unsplash
Η είσοδος των δυναμικών («πορτοκαλί») τιμολογίων στην ελληνική αγορά ενέργειας φέρνει μαζί της μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις, αποκαλύπτοντας τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές του ρεύματος εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή τους στον επιχειρηματικό κλάδο, οι αποκλίσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι εντυπωσιακές, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh) μεταξύ των ωρών αιχμής και των ωρών χαμηλής ζήτησης.

Ευκαιρίες εξοικονόμησης και η «παγίδα» της ανελαστικότητας

Η νέα αυτή δομή τιμολόγησης δημιουργεί ένα σαφές πεδίο δόξης για όσους διαθέτουν την απαραίτητη «ενεργειακή ευελιξία». Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη λειτουργία τους ή μέρος των φορτίων τους σε περιόδους με χαμηλές –έως και μηδενικές– τιμές, μπορούν να περιορίσουν δραστικά τα λειτουργικά τους έξοδα.

Αντίθετα, η επιλογή του δυναμικού τιμολογίου μπορεί να αποδειχθεί «δίκοπο μαχαίρι» για καταναλωτές με ανελαστικά φορτία. Εάν μια επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να αποφύγει την κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής, κινδυνεύει να επωμιστεί σημαντικά υψηλότερες χρεώσεις.

Η επέκταση στα νοικοκυριά και ο ρόλος των «έξυπνων» μετρητών

Από την 1η Απριλίου, το πλαίσιο αυτό πρόκειται να επεκταθεί και στα νοικοκυριά. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό τεχνικό προαπαιτούμενο: η εγκατάσταση «έξυπνου» μετρητή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, αυτή τη στιγμή έξυπνοι μετρητές διαθέτουν περίπου 1,4 εκατομμύρια παροχές (επιχειρήσεις και σπίτια), οι οποίοι και αποτελούν το «εισιτήριο» για την είσοδο στη δυναμική τιμολόγηση.

Παρά τις δυνατότητες εξοικονόμησης, πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών εξακολουθεί να στρέφεται προς τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια. Η τάση αυτή αποδίδεται στην αυξημένη διεθνή αβεβαιότητα και την άνοδο των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, που ωθεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας.

Διαφάνεια και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Για την προστασία και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς κανόνες επικοινωνίας:

  • Ανακοίνωση τιμών: Η τελική τιμή προμήθειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης, επιτρέποντας τον προγραμματισμό των εργασιών.

  • Σύστημα ALERT: Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποστέλλουν προειδοποιητικά μηνύματα (SMS ή Viber) στους πελάτες τους εάν η τιμή προβλέπεται να ξεπεράσει τα 180€/MWh για οποιαδήποτε ώρα της επόμενης ημέρας.

Τα παραδείγματα του ΥΠΕΝ: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος

Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρώτο εξάμηνο του 2025:

  • Εμπορικός πελάτης: Με το 65% της κατανάλωσής του μεταξύ 08:00-17:00, θα μπορούσε να πετύχει όφελος τουλάχιστον 10% έναντι της μέσης τιμής χονδρικής.

  • Βιομηχανικός πελάτης: Με το 80% της κατανάλωσης στο ίδιο χρονικό διάστημα, το όφελος θα άγγιζε το 18%, με το κόστος χονδρικής να διαμορφώνεται στα 89€/MWh αντί για 108,6 €/MWh.

Σημειώνεται ότι ήδη μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως η ΔΕΗ, η Protergia, ο Ήρων και η ZeniΘ, έχουν ενεργοποιήσει σχετικά προγράμματα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα εποχή στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

