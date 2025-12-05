Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» τιμολόγια - Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Μια νέα, δυναμική κατηγορία τιμολογίων προστίθεται σύντομα στην παλέτα των χρωματιστών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για τα νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους σε ώρες με χαμηλότερες τιμές.

Η εισαγωγή των πορτοκαλί τιμολογίων θα γίνει σε δύο φάσεις, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ:

1η Φεβρουαρίου 2026: Έναρξη διάθεσης για τους μεγάλους καταναλωτές (με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA).

1η Απριλίου 2026: Έναρξη διάθεσης για τους οικιακούς καταναλωτές (με ισχύ παροχής έως και 25 kVA).

Πώς θα λειτουργούν τα πορτοκαλί τιμολόγια

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τα πορτοκαλί τιμολόγια θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται εγκαίρως για τις διακυμάνσεις των τιμών ρεύματος. Αυτό τους επιτρέπει να:

Προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών σε ώρες με χαμηλές τιμές. Προστατεύονται από περιττά κόστη, όταν οι τιμές κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Σημαντικό είναι ότι, με την ενεργοποίηση του νέου πλαισίου, οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ προμηθευτών, καθώς καθίσταται καταχρηστική η άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης.

Ανάλυση χρεώσεων για μικρούς καταναλωτές

Το δυναμικό τιμολόγιο για τους μικρούς καταναλωτές (οικιακούς και μη) θα αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

Α. Πάγια Χρέωση

Χαρακτηριστικά: Το ποσό είναι σταθερό ανά μήνα και ανεξάρτητο από την κατανάλωση.

Καθορισμός: Ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ευελιξία: Ο προμηθευτής μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις, εφόσον αυτές αναφέρονται στη σύμβαση. Η πάγια χρέωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη (π.χ., οικιακός έναντι μη οικιακού).

Β. Τελική Τιμή Προμήθειας

Χαρακτηριστικά: Η τιμή είναι κυμαινόμενη ανά ώρα και αλλάζει καθημερινά.

Ενημέρωση: Η τελική τιμή προμήθειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας πρέπει να ανακοινώνεται στους καταναλωτές έως τις 5 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας .

Στόχος: Η εκ των προτέρων γνώση των ωριαίων τιμών (€/kWh) επιτρέπει στους πολίτες να προγραμματίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, περιορίζοντας τα κόστη.

Πληροφόρηση: Οι πληροφορίες για τις τιμές θα είναι διαθέσιμες τόσο σε διαλειτουργική πλατφόρμα όσο και στους ιστότοπους των προμηθευτών.

Επιπλέον, οι προμηθευτές θα ειδοποιούν τους μικρούς πελάτες μέσω SMS ή e-mail για τις ώρες με τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές. Θα υπάρχει επίσης "alert" σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής πάνω από τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κάποια ώρα της ημέρας.

Τι ισχύει για την επαγγελματική χρήση

Για τους πελάτες που κάνουν επαγγελματική χρήση, οι χρεώσεις προμήθειας θα είναι κυμαινόμενες ανά ώρα (το μέγιστο) και θα είναι συνάρτηση των μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι χρεώσεις θα προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της κάθε επιχείρησης και στις συμφωνημένες υπηρεσίες μεταξύ προμηθευτή και πελάτη.

Αντίστοιχα, και για αυτή την ομάδα καταναλωτών θα ισχύει το σύστημα «alert»: οι προμηθευτές θα ειδοποιούν το αργότερο έως τις 5 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας (μέσω e-mail ή SMS) σε περίπτωση που η τιμή αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα την επόμενη ημέρα.

