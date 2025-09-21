Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα

Ρίσκο χωρίς όφελος αναλαμβάνουν - σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς - οι καταναλωτές που παραμένουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα σταθερά (μπλε) είναι φθηνότερα και επιπλέον προστατεύουν όσους τα επιλέγουν από τον κίνδυνο των ανατιμήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο ή συμβόλαιο επιλέγουν τις σταθερές χρεώσεις, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων προσανατολίζεται σε προϊόντα αυτής της κατηγορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου κυμαίνονται πάνω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα (με εξαίρεση το τιμολόγιο της Ελίν στα 0,08979 σεντς) και κλιμακώνονται έως 0,16 σεντς.

Αντίστοιχα στα μπλε (σταθερά) υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 σεντς και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 σεντς.

Δεν αλλάζει η εικόνα σε σχέση και με τα κίτρινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου (όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου οι τιμές τους καθορίζονται εκ των υστέρων) καθώς με εξαίρεση τα τιμολόγια του Ήρωνα που μειώθηκαν κατα 53 % στα 7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, και το νυχτερινό της ΔΕΗ (επίσης 7,5 σεντς) οι υπόλοιπες προσφορές κυμαίνονται πάνω από 10, μέχρι και 18 σεντς.

Η θετική εικόνα του Σεπτεμβρίου με τις μειώσεις στα περισσότερα τιμολόγια δεν φαίνεται να επαναλαμβάνεται τον Οκτώβριο καθώς οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται μέχρι στιγμής ανοδικά, κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 73 τον Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα νέο σταθερό προϊόν, το ΔΕΗ myHome Plan με σταθερό κόστος ενέργειας στα 60 ευρώ κάθε μήνα (περιλαμβάνονται χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) το οποίο σύμφωνα με την επιχείρηση είναι κατάλληλο για εύρος κατανάλωσης 2.500-4.500 kWh ετησίως. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ανακοινώθηκαν, θα γίνεται εκκαθάριση της ενέργειας που καταναλώθηκε 2 φορές τον χρόνο, στον 6ο και στον 12ο μήνα της σύμβασης. Στους μηνιαίους έναντι λογαριασμούς που θα εκδίδονται θα υπάρχει η μηνιαία χρέωση των 60Euro. Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό θα πιστώνονται όλες οι μηνιαίες χρεώσεις που έχουν γίνει και θα εκκαθαρίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της αντίστοιχης περιόδου με βάση τις καταμετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκκαθάριση ανά εξάμηνο θα γίνεται με τιμή κιλοβατώρας 14,5 σεντς. Το προϊόν συνοδεύεται με προσφορές και εκπτώσεις από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και θα είναι σύντομα εμπορικά διαθέσιμο.

Νωρίτερα η Protergia ανακοίνωσε το Picasso με σταθερό ποσό χρέωσης ανά μήνα και διαφορετικά προγράμματα, ανάλογα με τις κιλοβατώρες που καταναλώνουν σε ετήσια βάση και με μηνιαία χρέωση από 29,99 ευρώ το μήνα (ποσό που επίσης περιλαμβάνει τόσο το κόστος για την ενέργεια όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

