Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα

Η πλειονότητα των καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο ή συμβόλαιο επιλέγουν τις σταθερές χρεώσεις

Newsbomb

Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ρίσκο χωρίς όφελος αναλαμβάνουν - σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς - οι καταναλωτές που παραμένουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα σταθερά (μπλε) είναι φθηνότερα και επιπλέον προστατεύουν όσους τα επιλέγουν από τον κίνδυνο των ανατιμήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο ή συμβόλαιο επιλέγουν τις σταθερές χρεώσεις, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων προσανατολίζεται σε προϊόντα αυτής της κατηγορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου κυμαίνονται πάνω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα (με εξαίρεση το τιμολόγιο της Ελίν στα 0,08979 σεντς) και κλιμακώνονται έως 0,16 σεντς.

Αντίστοιχα στα μπλε (σταθερά) υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 σεντς και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 σεντς.

Δεν αλλάζει η εικόνα σε σχέση και με τα κίτρινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου (όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου οι τιμές τους καθορίζονται εκ των υστέρων) καθώς με εξαίρεση τα τιμολόγια του Ήρωνα που μειώθηκαν κατα 53 % στα 7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, και το νυχτερινό της ΔΕΗ (επίσης 7,5 σεντς) οι υπόλοιπες προσφορές κυμαίνονται πάνω από 10, μέχρι και 18 σεντς.

Η θετική εικόνα του Σεπτεμβρίου με τις μειώσεις στα περισσότερα τιμολόγια δεν φαίνεται να επαναλαμβάνεται τον Οκτώβριο καθώς οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται μέχρι στιγμής ανοδικά, κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 73 τον Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα νέο σταθερό προϊόν, το ΔΕΗ myHome Plan με σταθερό κόστος ενέργειας στα 60 ευρώ κάθε μήνα (περιλαμβάνονται χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) το οποίο σύμφωνα με την επιχείρηση είναι κατάλληλο για εύρος κατανάλωσης 2.500-4.500 kWh ετησίως. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ανακοινώθηκαν, θα γίνεται εκκαθάριση της ενέργειας που καταναλώθηκε 2 φορές τον χρόνο, στον 6ο και στον 12ο μήνα της σύμβασης. Στους μηνιαίους έναντι λογαριασμούς που θα εκδίδονται θα υπάρχει η μηνιαία χρέωση των 60Euro. Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό θα πιστώνονται όλες οι μηνιαίες χρεώσεις που έχουν γίνει και θα εκκαθαρίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της αντίστοιχης περιόδου με βάση τις καταμετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Η εκκαθάριση ανά εξάμηνο θα γίνεται με τιμή κιλοβατώρας 14,5 σεντς. Το προϊόν συνοδεύεται με προσφορές και εκπτώσεις από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και θα είναι σύντομα εμπορικά διαθέσιμο.

Νωρίτερα η Protergia ανακοίνωσε το Picasso με σταθερό ποσό χρέωσης ανά μήνα και διαφορετικά προγράμματα, ανάλογα με τις κιλοβατώρες που καταναλώνουν σε ετήσια βάση και με μηνιαία χρέωση από 29,99 ευρώ το μήνα (ποσό που επίσης περιλαμβάνει τόσο το κόστος για την ενέργεια όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: O Παναθηναϊκός αποκαλύπτεται στους Έλληνες του Σίδνεϊ - Η ώρα και το κανάλι

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai: Στην Art Athina 2025 με έμπνευση από την κορεάτικη παράδοση

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

07:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Mitsubishi Eclipse Cross EV: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 600 χιλιόμετρα

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αγώνας δρόμου για να ψηφιστούν εντός Οκτωβρίου οι φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ - Το επόμενο βήμα της Εξεταστικής

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει, από πού θα είναι ορατή - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας είναι κλειστοί σήμερα

07:00LIFESTYLE

Ο πρωινός μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε στην TV – Οι πρώτες εντυπώσεις και τα «άλογα» κούρσας

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για τους αιώνιους, δοκιμασία στη Λάρισα για ΑΕΚ

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυξήθηκαν οι καταχωρίσεις - Έρχεται νέο «μπλόκο» σε πέντε πόλεις

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο Ηράκλειο: Παλαιστίνιος τραυμάτισε ομοεθνή του και διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Αναμένεται κοσμοσυρροή στην κηδεία του - Υπολογίζουν πλήθος άνω των 100.000 - Θα μιλήσουν Τραμπ και Τζει Ντι Βανς

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διατήρηση των ήρεμων νερών με χαμηλές προσδοκίες

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

07:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει, από πού θα είναι ορατή - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας είναι κλειστοί σήμερα

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή (21/9)

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ