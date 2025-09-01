«Γονατίζουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι τιμές του ρεύματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει εάν οι τιμές της λιανικής δεν μειωθούν ανάναλογα της μείωσης της χονδρικής

Newsbomb

«Γονατίζουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι τιμές του ρεύματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αλλαγές μπαίνει ο Σεπτέμβριος για τα τιμολόγια ρεύματος. Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά δεν θα είναι και αμιγώς σταθερά, όπως τα μπλε», ενώ αύριο ανακοινώνονται και τα νέα πράσινα τιμολόγια.

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει εάν οι τιμές της λιανικής δεν μειωθούν ανάναλογα της μείωσης της χονδρικής.

Την ώρα που ανακοινώνονται νέα τιμολόγια ρεύματος, με τα «κόκκινα» τιμολόγια να κάνουν πρεμιέρα από 1η Σεπτεμβρίου και τις τιμές να αλλάζουν συνεχώς, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα.

H τιμή του ρεύματος έχει εξελιχθεί σε καθημερινό άγχος για χιλιάδες νοικοκυριά. Με τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος να πιέζουν τους προϋπολογισμούς των οικογενειών και των επιχειρήσεων.

Εκτός από τα νοικοκυριά πολύ δύσκολη είναι και η κατάσταση και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Γιάννης διατηρεί μια μικρή καφετέρια στα προάστια της πόλης. Για αυτόν το κόστος του ρεύματος παραμένει δυσθεώρητο.

«Είμαι σαράντα χρόνια επιχειρηματίας με μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά και τώρα έχω αυτό το μικρό καφέ. (…) Άμα δείτε στους λογαριασμούς θα καταλάβετε. Πάρα πολύ αυξημένο το ρεύμα και όταν πληρώνεις κάθε μήνα χίλια ευρώ για μια τέτοια καφετέρια καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στα άλλα τα μεγάλα μαγαζιά», λέει ο κ. Γιάννης.

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για το ρεύμα

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«(…) Ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας. Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά το ένα τρίτο κι αυτός μονάχα ελπίζει σε πτώση τιμών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί (…) για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Τι θα πληρώσουμε για τιμές ηλεκτρικό ρεύμα – Πού θα κυμανθούν τα τιμολόγια το φθινόπωρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Τιμές Χονδρικής: -25% έως -27%

Τιμές Λιανικής: -12 έως -14%

Μέση τιμή

Πράσινο Τιμολόγιο

Αύγουστος: 18,7 €/kWh

Σεπτέμβριος: 16,5 €/kWh

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

Ιαν 2024 0.13635 (€/kWh)

Φεβ 2024 0.12800 (€/kWh)

Μάι 2024 0.11000 (€/kWh)

Ιουν 2024 0.12000 (€/kWh)

Αυγ 2024 0.14000 (€/kWh)

Οκτ 2024 0.15000 (€/kWh)

Δεκ 2024 0.15500 (€/kWh)

Ιαν 2025 0.15480 (€/kWh)

Μαρ 2025 0.14000 (€/kWh)

Απρ 2025 0.13500 (€/kWh)

Ιουν 2025 0.14400 (€/kWh)

Ιουλ 2025 0.15600 (€/kWh)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα για το κορίτσι που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18

06:29WHAT THE FACT

Η εικόνα της Γης από τη Σελήνη: Πώς μια ξεχασμένη εικόνα του 1966 αλλαξε την Ιστορία του Διασήματος

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Οι καταναλωτές προτίμησαν διακοπές αντί... για ψώνια - Απογοητευμένο το 60% των εμπόρων

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Γονατίζουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι τιμές του ρεύματος

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δίνουν «ραντεβού» με Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - «Σφήνα» Δούκα με εθνικά 

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Πού έχει σημειωθεί διακοπή της κυκλοφορίας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

06:04ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Μήνας εξελίξεων ο Σεπτέμβριος - Πιθανές εντάσεις επί του πεδίου με την Τουρκία λόγω του καλωδίου

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δένδιας που δεν "μασάει", ο Τσίπρας που βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βραχιολάκια, βροχή παρουσιάσεων από τις τράπεζες, το νέφος από το Ντουμπάι, το πάρτι συγχώνευσης, η Metlen και τα μεγάλα σαλόνια και το δυνατό deal της Lamda

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό ξεκινά ο Σεπτέμβριος – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

04:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: 2.805 αιτήσεις για τις 145 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών (ΠΕ)

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμό κλινικής στο Νταρφούρ

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ – Δεκάδες οι τραυματίες

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δένδιας που δεν "μασάει", ο Τσίπρας που βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βραχιολάκια, βροχή παρουσιάσεων από τις τράπεζες, το νέφος από το Ντουμπάι, το πάρτι συγχώνευσης, η Metlen και τα μεγάλα σαλόνια και το δυνατό deal της Lamda

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

06:04ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Μήνας εξελίξεων ο Σεπτέμβριος - Πιθανές εντάσεις επί του πεδίου με την Τουρκία λόγω του καλωδίου

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της κατάρρευσης το κύριο ρεύμα του Ατλαντικού - Θα βυθίσει σε ατελείωτο χειμώνα Ευρώπη και ΗΠΑ

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας – Πού έχει σημειωθεί διακοπή της κυκλοφορίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό ξεκινά ο Σεπτέμβριος – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτος πόνος στην Εύβοια: Το τελευταίο αντίο στο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο τροχαίο στο Αλιβέρι

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το λάθος που τον καταδίκασε

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

22:18ΚΟΣΜΟΣ

«Και μια μέρα η συνδρομή έληξε»: Ο οδυνηρός χωρισμός που «συγκίνησε» τα social media

23:55LIFESTYLE

Τζακ Νίκολσον: Το ένοχο οικογενειακό μυστικό που ανακάλυψε στα 37 του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ