Ρεύμα :Μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο και πρεμιέρα για τα κόκκινα τιμολόγια

Σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς η χονδρική τιμή καταγράφει αισθητή πτώση αναμένονται τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια επιπλέον επιλογή, το λεγόμενο «κόκκινο» τιμολόγιο, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στα σταθερά και τα κυμαινόμενα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Πρόκειται για τα ευέλικτα τιμολόγια τα οποία, όπως αναφέρει η ΡΑΑΕΥ, θα έχουν κόκκινη χρωματική σήμανση και δεν συνδέονται καθ' οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σε αυτή την περίπτωση, η χρέωση προμήθειας περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο στοιχείο, «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο δύναται να μεταβάλλεται λόγω στοιχείων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως επί παραδείγματι από την κατανάλωση.

Υπενθυμίζεται πως με το ισχύον πλαίσιο στην αγορά διατίθενται τρεις κατηγορίες τιμολογίων: τα μπλε (σταθερά), τα κυμαινόμενα (κίτρινα και πράσινα, ειδική κατηγορία με ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων την 1η κάθε μήνα και τα δυναμικά (πορτοκαλί, για τους καταναλωτές με "έξυπνους" μετρητές).

Μείωση σε σχέση με τον Ιούλιο

Η μείωση στη χονδρική τιμή ρεύματος – στα περίπου 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 26% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και 41% κάτω από πέρυσι – δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο.

Τον Αύγουστο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 52,2% της ζήτησης, ενώ για δέκα ημέρες οι τιμές έπεσαν σε αρνητικά επίπεδα, με τους παραγωγούς να πληρώνουν για να διαθέσουν ενέργεια στο χρηματιστήριο.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τελική τιμή διαμορφώνεται από τις εκπτώσεις που οι πάροχοι αλλάζουν κάθε μήνα αλλά και από την κλίμακα κατανάλωσης. Τον Ιούλιο, η ΔΕΗ προσέφερε το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο με 15,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 17,5 λεπτά για την υπόλοιπη κατανάλωση. Ο υπουργός κάλεσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφασή της να μειώσει από τον Οκτώβριο το όριο στις 200 κιλοβατώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 3,8 εκατ. νοικοκυριά είναι σε πράσινα τιμολόγια, τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ τα σταθερά μπλε ξεπερνούν πλέον το 22%. Στη λίστα θα προστεθούν τώρα και τα κόκκινα τιμολόγια, διάρκειας 12 μηνών, τα οποία θα προσφέρουν σταθερό λογαριασμό για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, με εκκαθάριση κάθε εξάμηνο ή στο τέλος του συμβολαίου.

Την ίδια ώρα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε τον διπλασιασμό του ποσού που καταβάλλουν οι παραβάτες για κάθε κλεμμένη κιλοβατώρα, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των προστίμων για ρευματοκλοπές.

