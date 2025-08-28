Ηλεκτρικό ρεύμα: «Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αναμένονται μειώσεις τιμών στα τιμολόγια

Στην πτώση των τιμών συνέβαλαν τόσο οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, όσο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Newsbomb

Ηλεκτρικό ρεύμα: «Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αναμένονται μειώσεις τιμών στα τιμολόγια
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

​Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος αναμένονται τον επόμενο μήνα, μετά την αισθητή πτώση της χονδρικής τιμής.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν μία νέα επιλογή, τα «κόκκινα» τιμολόγια, μία ενδιάμεση κατηγορία, πιο ευέλικτη από τα σταθερά και ασφαλέστερα από τα κυμαινόμενα.

Η «βουτιά» στη μηνιαία χονδρική τιμή ρεύματος δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον επόμενο μήνα. Οι πάροχοι θα αγοράσουν ρεύμα στα περίπου 73 ευρώ / MWh, δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον Ιούλιο και 41% σε σύγκριση με πέρυσι.

Στην πτώση των τιμών συνέβαλαν και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με εξαίρεση λίγες ημέρες, τις μεσημβρινές ώρες η τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο ήταν είτε μηδενική, είτε αρνητική.

Τον Αύγουστο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν λίγο περισσότερο από το 52% του ρεύματος που εκχύθηκε στο δίκτυο. Για 10 μάλιστα ημέρες, οι τιμές ήταν αρνητικές, δηλαδή οι παραγωγοί αντί να πληρώνονται πλήρωναν για να διαθέσουν το ρεύμα τους στο χρηματιστήριο ενέργειας.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τελική τιμή εξαρτάται και από την έκπτωση την οποία οι πάροχοι μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα αλλά και από την κλίμακα κατανάλωσης. Τον Ιούλιο, το φθηνότερο πράσινο ήταν της ΔΕΗ με 15,1 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 17,5 για τις υπόλοιπες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάλεσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφαση να κατεβάσει το όριο κατανάλωσης στις 200 κιλοβατώρες από τον Οκτώβριο.

Πράσινα τιμολόγια έχουν 3,8 εκατ. νοικοκυριά. Τα κίτρινα καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ, το μερίδιο των σταθερών μπλε έχει ξεπεράσει το 22%.

Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα κόκκινα τιμολόγια, τα οποία θα είναι 12άμηνης διάρκειας και μπορούν να προσφέρουν σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα, για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, ενώ η εκκαθάριση θα γίνεται στο τέλος του συμβολαίου ή κάθε εξάμηνο.

Αυστηρότερα είναι πλέον τα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές, καθώς διπλασιάζεται το ποσό που πρέπει να πληρώσουν οι παραβάτες για κάθε κλεμμένη κιλοβατώρα, με απόφαση της ΡΑΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Τι αλλάζει στο επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέος "ιός" κουνουπιών στην Ευρώπη – Εντοπίστηκαν κρούσματα

06:56LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της και ζητά «λίγο ακόμα…»

06:53WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Οι μεσήλικες δεν είναι πια οι «λιγότερο ευτυχισμένοι» - Τους ξεπέρασαν οι νέοι

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές εξπρές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: «Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Αναμένονται μειώσεις τιμών στα τιμολόγια

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για τα νοικοκυριά οι διαρρήξεις τους καλοκαιρινούς μήνες - Επιστρέφουν και βρίσκουν τα σπίτια λεηλατημένα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή θα είναι η «γραμμή» Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολικά είδη: Απελπισμένοι οι γονείς για τις τιμές – «Θέλουμε πάνω από 300 ευρώ για κάθε παιδί»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μας χτυπούν γιατί είμαστε η φωνή της αλήθειας»: Δημοσιογράφος από τη Γάζα μιλά στο Newsbomb

06:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά νεκρά, 17 τραυματίες – Ο δράστης είχε αλλάξει όνομα και ταυτότητα φύλου σε ηλικία 17 ετών

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τα σενάρια πολιτικής αστάθειας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Η ημερομηνία που ολοκληρώνονται οι πληρωμές

05:06ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

04:28ΚΟΣΜΟΣ

NATO:Τον στόχο του 2% θα καλύψουν φέτος όλες οι χώρες μέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: Δύο παιδιά νεκρά, 17 τραυματίες – Ο δράστης είχε αλλάξει όνομα και ταυτότητα φύλου σε ηλικία 17 ετών

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τα σενάρια πολιτικής αστάθειας

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές εξπρές σε πέντε βήματα - Τι αλλάζει με την πλατφόρμα akinita.gov.gr

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

06:56LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: Απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της και ζητά «λίγο ακόμα…»

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Νέος "ιός" κουνουπιών στην Ευρώπη – Εντοπίστηκαν κρούσματα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

06:53WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Οι μεσήλικες δεν είναι πια οι «λιγότερο ευτυχισμένοι» - Τους ξεπέρασαν οι νέοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ