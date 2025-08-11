Ηλεκτρικό ρεύμα: Εξετάζεται η κατάργηση των «πράσινων» τιμολογίων - Έρχονται τα «κόκκινα»

Αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας δρομολογούνται το επόμενο διάστημα, καθώς εξετάζεται η κατάργηση των λεγόμενων «πράσινων» τιμολογίων και η εισαγωγή νέων κατηγοριών, των «πορτοκαλί» και «κόκκινων». Ωστόσο, η κατάργηση των πράσινων τιμολογίων προσκρούει στο γεγονός ότι, παρότι ακριβότερα από άλλες επιλογές, διατηρούν ακόμη πάνω από 3 εκατομμύρια καταναλωτές.

Τα «πράσινα» τιμολόγια θεσπίστηκαν εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη χρέωση κάθε μήνα. Πλέον, όμως, είναι συστηματικά ακριβότερα από τα εναλλακτικά, και τίθεται ζήτημα αν θα συνεχιστεί η υποχρεωτική διάθεσή τους από τους προμηθευτές.

Στο πλαίσιο διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), εξετάζεται η δημιουργία νέων τύπων τιμολογίων, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα «μπλε» (σταθερά) και «κίτρινα» (κυμαινόμενα). Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται τα πορτοκαλί, τα κόκκινα που περιλαμβάνουν:

Κλιμακωτές χρεώσεις ανά επίπεδο κατανάλωσης (€/kWh),

Σταθερές πάγιες χρεώσεις ανά ημέρα ή μήνα,

Διαφορετικές χρεώσεις ανά εξάμηνο,

Συνδυασμούς χρεώσεων για βασική και υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Η ΡΑΑΕΥ στρέφει την προσοχή της και στις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι προμηθευτές (όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντλιών θερμότητας, κ.ά.), είτε επί πληρωμή είτε ως δώρα.

Παρότι πρόκειται για καθαρά εμπορικές αποφάσεις που δεν υπαγορεύονται από τη νομοθεσία, τίθεται ζήτημα εάν οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται για να δεσμεύσουν μακροπρόθεσμα τους πελάτες σε συγκεκριμένο πάροχο.

