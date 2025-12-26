Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών με έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Γιάννης Φιλιππάκος

Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντός του Ιανουαρίου 2026 προκηρύσσεται το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία», συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, δίνοντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και η προθεσμία υποβολής αυτών θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

  • 1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α)
  • 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β)
  • 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ).

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ – νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021–2027».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαοτικές στιγμές στο Inside the NBA: Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής

03:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

02:36ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τανζανία: Στους πέντε οι νεκροί από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Δίωρη χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για περισσότερους από 300 επιβάτες του Intercity 56

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η viral στιγμή που νεαρός οδηγός Lada στο Καζακστάν καταστρέφει χριστουγεννιάτικο δέντρο

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστη υπόθεση θανάτων στο Λιχτενστάιν: Νεκρά τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνια Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Σύντομα η τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου

23:11LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιόρτασε την Παραμονή των Χριστουγέννων φορώντας ριγέ πιτζάμες

23:03ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική δήλωση Τουρκίας: Η Ελλάδα «υπεύθυνη» για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάτα που αγνοούνταν για πέντε χρόνια επέστρεψε στην οικογένειά της τα Χριστούγεννα

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Χριστουγεννιάτικη ανατροπή και νίκη των Νικς επί των Καβαλίερς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή - Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μπρόντγουεϊ: Η Νάλα του «Βασιλιά των Λιονταριών» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

21:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της και έστειλε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο μήνυμα

16:14LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

15:24LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ