«Σ' αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού πριν τη θανατηφόρα συντριβή

Θρήνο έχει προκαλέσει ο χαμός της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23/12), με την τελευταία συνομιλία της με τον σύντροφό της να προκαλεί συγκίνηση.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε "Σε αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω". Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ, δήλωσε ο σύντροφος της αδικοχαμένης 42χρονης στο ANT1.

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της Μαρίας Παππά στοπν σύντροφό της προτού μπει στο ιδιωτικό τζετ που θα μετέφερε τη στρατιωτική ηγεσία της δυτικής Λιβύης από τα νότια της Άγκυρας στην Τρίπολη. Αλλά η Μαρία δεν γύρισε ποτέ.

«Ήσουν η χαρά της ζωής»

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες η 42χρονη και ο αδελφός της είχαν χάσει τη μητέρα τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ' αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά», δήλωσε ο αδελφός της για τον άδικο χαμό της Μαρίας Παππά.

«Η Μαρία δεν φοβόταν»

Η Μαρία Παππά ήταν έμπειρη αεροσυνοδός, και είχε από μικρή όνειρό της να κάνει αυτή τη δουλειά. Σχεδόν μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο έκανε το όνειρό της πραγματικότητα.

Στην εκπαίδευσή της πριν από 20 χρόνια ως αεροσυνοδός γνώρισε και τον σύντροφό της.

«Με την Μαρία γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά», αποκάλυψε ο σύντροφός της, ενώ ανέφερε ότι «ήταν η πρώτη της πτήση με την εταιρεία. Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο».

