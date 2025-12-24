«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο Newsbomb

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι στο μοιραίο Falcon 50 που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης (23/12) στην Τουρκία επέβαινε η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες και πλήρωμα του αεροσκάφους.

Συντετριμένοι οι συγγενείς και φίλοι της μιλούν για έναν άνθρωπο που χαρακτηριζόταν από την καλοσύνη της, τον επαγγελματισμό της και την αγάπη της για τα ταξίδια και τα αεροπλάνα.

«Ακόμα δε μπορώ να πιστέψω τον χαμό της. Ξεκίνησε από την Ολυμπιακή και σταδιακά με πείσμα και επιμονή κατάφερε από αεροσυνοδός να γίνει προϊσταμένη καμπίνας. Πολύ επαγγελματίας και πολύ καλό παιδί. Αγαπούσε πολύ τα ταξίδια και τα αεροπλάνα" δήλωσε στο Newsbomb στενή της φίλη.

Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Όνειρό της να γίνει αεροσυνοδός

Εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχε από παιδί. Πρόσφατα όπως λένε φίλοι της στο Mega είχε αλλάξει εταιρεία και δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένη από τη νέα της δουλειά.

Το 2025 ήταν εξαιρετικά δύσκολο για την 42χρονη καθώς έχασε την μητέρα της από καρκίνο, αλλά η ίδια συνέχισε να δουλεύει.

«Η μητέρα της δεν είναι στη ζωή, πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν ποτέ» αναφερει φίλη της.

«Ήταν η χαρά της ζωής»

Η 42χρονη ονειρευόταν να γίνει αεροσυνοδός από παιδί. Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων για τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της.

«Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό».

Η Μαρία Παππά λάτρευε τα ύψη και τα ταξίδια, όπως λένε οι φίλοι της. Όταν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθόταν η ίδια σε μία από τις θέσεις των επιβατών για να βρεθεί σε μέρη που ήθελε να γνωρίσει.

Στην προσωπική της ζωή, η αδικοχαμένη αεροσυνοδός διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της για 20 χρόνια. Στα περισσότερα ταξίδια ήταν μαζί. Πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον, στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής.

«Γνωρίζω ότι δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, ήταν η χαρά της ζωής, ήταν πολύ επαγγελματίας, προσπαθούσε να είναι πάντοτε τέλεια στη δουλειά της γι’ αυτόν τον λόγο και όλες τις συναντήσεις μας μου μιλούσε για τη δουλειά της. Γιατί ήταν κάτι με το οποίο είχε μεγάλο πάθος».

Το τραγικό και πρόωρο τέλος στη ζωή της 42χρονης αεροσυνοδού, έχει σοκάρει τους δικούς της ανθρώπους. Όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τη συμφορά.

Πρώην συνάδελφός της δήλωσε στο MEGA:

«Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. ‘Σάπιες’ εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ ‘σάπιες’ εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα ‘σάπια’ αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από την Μαρία, όλες τις περίεργες ιστορίες. Έχει δουλέψει και σε ανατολικά κράτη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι για τα ‘πανηγύρια’. Όλα αυτά τα charter. Απλά ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Εγώ την ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολλή δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει (Ελλάδα)».

