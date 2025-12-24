«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο Newsbomb

«Ακόμα δε μπορώ να πιστέψω τον χαμό της», δήλωσε για τη Μαρία Παππά, η οποία έχασε τη ζωή της στη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στα περίχωρα της Άγκυρας, στενή της φίλη

Newsbomb

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο Newsbomb
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι στο μοιραίο Falcon 50 που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης (23/12) στην Τουρκία επέβαινε η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες και πλήρωμα του αεροσκάφους.

Συντετριμένοι οι συγγενείς και φίλοι της μιλούν για έναν άνθρωπο που χαρακτηριζόταν από την καλοσύνη της, τον επαγγελματισμό της και την αγάπη της για τα ταξίδια και τα αεροπλάνα.

«Ακόμα δε μπορώ να πιστέψω τον χαμό της. Ξεκίνησε από την Ολυμπιακή και σταδιακά με πείσμα και επιμονή κατάφερε από αεροσυνοδός να γίνει προϊσταμένη καμπίνας. Πολύ επαγγελματίας και πολύ καλό παιδί. Αγαπούσε πολύ τα ταξίδια και τα αεροπλάνα" δήλωσε στο Newsbomb στενή της φίλη.

aerosynodos

Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Όνειρό της να γίνει αεροσυνοδός

Εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχε από παιδί. Πρόσφατα όπως λένε φίλοι της στο Mega είχε αλλάξει εταιρεία και δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένη από τη νέα της δουλειά.

Το 2025 ήταν εξαιρετικά δύσκολο για την 42χρονη καθώς έχασε την μητέρα της από καρκίνο, αλλά η ίδια συνέχισε να δουλεύει.

«Η μητέρα της δεν είναι στη ζωή, πέθανε πριν από λίγους μήνες. Για τον πατέρα της δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει για αυτόν ποτέ» αναφερει φίλη της.

«Ήταν η χαρά της ζωής»

Η 42χρονη ονειρευόταν να γίνει αεροσυνοδός από παιδί. Έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων για τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της.

«Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό».

Η Μαρία Παππά λάτρευε τα ύψη και τα ταξίδια, όπως λένε οι φίλοι της. Όταν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθόταν η ίδια σε μία από τις θέσεις των επιβατών για να βρεθεί σε μέρη που ήθελε να γνωρίσει.

Στην προσωπική της ζωή, η αδικοχαμένη αεροσυνοδός διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της για 20 χρόνια. Στα περισσότερα ταξίδια ήταν μαζί. Πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον, στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής.

«Γνωρίζω ότι δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, ήταν η χαρά της ζωής, ήταν πολύ επαγγελματίας, προσπαθούσε να είναι πάντοτε τέλεια στη δουλειά της γι’ αυτόν τον λόγο και όλες τις συναντήσεις μας μου μιλούσε για τη δουλειά της. Γιατί ήταν κάτι με το οποίο είχε μεγάλο πάθος».

Το τραγικό και πρόωρο τέλος στη ζωή της 42χρονης αεροσυνοδού, έχει σοκάρει τους δικούς της ανθρώπους. Όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τη συμφορά.

Πρώην συνάδελφός της δήλωσε στο MEGA:

«Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. ‘Σάπιες’ εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ ‘σάπιες’ εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα ‘σάπια’ αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από την Μαρία, όλες τις περίεργες ιστορίες. Έχει δουλέψει και σε ανατολικά κράτη. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι για τα ‘πανηγύρια’. Όλα αυτά τα charter. Απλά ξέρω ότι είναι πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Εγώ την ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολλή δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει (Ελλάδα)».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:21LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Αδειάζει» τη Μέγκαν και λέει ότι προτιμά το χριστουγεννιάτικο δείπνο της πεθεράς του - «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έξοδος μετ’ εμποδίων για τους εκδρομείς - Πού γίνονται εκτροπές οχημάτων

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου προς το Καϊμάκτσαλαν

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευτέρης Καρχιμάκης: «Δεν είναι όλα τα σπίτια καταφύγιο» - Το μήνυμα για τα Χριστούγεννα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Περιστερίου

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρώνει και στο youtube ο Γιαμάλ: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι σε 48 ώρες

18:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ένας παράνομος έρωτας και μία αυτοκτονία «γκρεμίζουν» τη Μάνη

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατάσχεσε τάνκερ στον Κόλπο που μετέφερε 4 εκατ. λίτρα πετρελαίου

18:21ΥΓΕΙΑ

Τα 10 χειρότερα λάθη στον ύπνο: Καφεΐνη, αλκοόλ και άγχος δεν σας αφήνουν να κλείσετε μάτι

18:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεα έκθεση του Πενταγώνου προειδοποιεί για πόλεμο από την Κίνα το 2027

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό»

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε μπαλκόνι σπιτιού - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Οικοδόμος του Θεού» κατασκευάζει τον μεγαλύτερο Χριστό στον κόσμο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του - Της επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές

17:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βασιλικές Ώρες: Τι είναι η Ακολουθία που ψάλλεται το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων - Πόσες φορές τον χρόνο τελείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χάος στους δρόμους της Αθήνας λόγω βροχής και Χριστουγέννων - Πού εντοπίζονται προβλήματα - Βίντεο

16:38LIFESTYLE

The Voice: Πότε θα δούμε τον μεγάλο ημιτελικό;

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ