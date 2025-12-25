Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

Οι φόβοι των δικών της ανθρώπων, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος, επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα των θυμάτων

Οι φόβοι των δικών της ανθρώπων, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος, επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα των θυμάτων

Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η σοκαριστική απώλεια της Μαρίας Παππά, της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού που σκοτώθηκε στη συντριβή του μοιραίου Falcon, νότια της Άγκυρας το βράδυ της Τρίτης (23/12).

Ένα δυστύχημα που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά της να πραγματοποιεί το όνειρό της να πετά.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Ήταν ένα όνειρο που κουβαλούσε από παιδί και κατάφερε να το κάνει πραγματικότητα. Όσοι τη γνώριζαν μιλούν για μια γυναίκα που λάτρευε τα ταξίδια, τα ύψη και τη ζωή στον αέρα, κάτι που αποτύπωνε συχνά και μέσα από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοιραίο αεροσκάφος συνετρίβη ενώ βρισκόταν σε πτήση, με τη Μαρία Παππά να βρίσκεται στη θέση της λίγο πριν την απογείωση. Οι φόβοι των δικών της ανθρώπων, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του δυστυχήματος, επιβεβαιώθηκαν όταν ανακοινώθηκε η επίσημη λίστα των θυμάτων.

Η δουλειά «ένα είδος φαρμάκου» για τη 42χρονη

Σύμφωνα με φίλους και συναδέλφους της, η 42χρονη είχε πρόσφατα αλλάξει αεροπορική εταιρεία και δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένη από τις συνθήκες εργασίας. Ήταν μια επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία, έχοντας παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια και εξετάσεις, ενώ είχε αποκτήσει και το δίπλωμα της προϊσταμένης αεροσυνοδού, αναλαμβάνοντας αυξημένες ευθύνες.

Το 2023 υπήρξε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη Μαρία Παππά. Η μητέρα της έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία τελικά έχασε. Παρά το βαρύ προσωπικό της πένθος, η Μαρία συνέχισε να εργάζεται, λέγοντας στους κοντινούς της ανθρώπους πως η δουλειά ήταν για εκείνη «ένα είδος φαρμάκου», ένας τρόπος να αντέξει τον πόνο.

Στην προσωπική της ζωή, διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό της για περίπου 20 χρόνια. Οι δυο τους μοιράζονταν τη ζωή και τα ταξίδια, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε δυσκολία. Δεν ήταν παντρεμένη, όμως όσοι τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη, δοτικότητα και χαρά ζωής.

Φίλοι και συνάδελφοι περιγράφουν τη Μαρία Παππά ως μια ευγενική, κοινωνική και άψογη επαγγελματία, που προσπαθούσε πάντα να είναι συνεπής και άρτια προετοιμασμένη στη δουλειά της. Μιλούσε με πάθος για το επάγγελμά της και δεν σταματούσε να θέτει νέους στόχους.

Το τραγικό και πρόωρο τέλος της έχει συγκλονίσει την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια. Η Μαρία Παππά έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο: πετώντας. Ένα όνειρο ζωής που έμελλε να γίνει και το τελευταίο της ταξίδι.

«Ακόμα δε μπορώ να πιστέψω τον χαμό της. Ξεκίνησε από την Ολυμπιακή και σταδιακά με πείσμα και επιμονή κατάφερε από αεροσυνοδός να γίνει προϊσταμένη καμπίνας. Πολύ επαγγελματίας και πολύ καλό παιδί. Αγαπούσε πολύ τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» δήλωσε στο Newsbomb στενή της φίλη.

