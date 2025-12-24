Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε
Ανακαλύφθηκε από μια ομάδα αρχαιολόγων ο αρχικός τάφος του Άγιου Βασίλη, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι αρχαιολόγοι έκαναν μια χριστουγεννιάτικη ανακάλυψη, καθώς ισχυρίζονται ότι βρήκαν τον πρώτο τόπο ανάπαυσης του μοναδικού Άγιου Βασίλη. Τα καλά νέα είναι ότι πρόκειται ενδεχομένως για μια σπουδαία ανακάλυψη για την αρχαιολογία.
Τα κακά νέα είναι ότι παρόλο που όλα δείχνουν ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Την φιγούρα δηλαδή, με τα κόκκινα και άσπρα ρούχα που γνωρίζουμε.
Διαβάστε την συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας
10:52 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα
10:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός
10:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ανασκόπηση 2025
10:17 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
23:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ