Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

Οι αρχαιολόγοι έκαναν μια χριστουγεννιάτικη ανακάλυψη, καθώς ισχυρίζονται ότι βρήκαν τον πρώτο τόπο ανάπαυσης του μοναδικού Άγιου Βασίλη. Τα καλά νέα είναι ότι πρόκειται ενδεχομένως για μια σπουδαία ανακάλυψη για την αρχαιολογία.

Τα κακά νέα είναι ότι παρόλο που όλα δείχνουν ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Την φιγούρα δηλαδή, με τα κόκκινα και άσπρα ρούχα που γνωρίζουμε.

Διαβάστε την συνέχεια στο gazzetta.gr