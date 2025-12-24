Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/12).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Εθνικών Αφρικής και την παραμονή των Χριστουγέννων θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις των δύο τελευταίων ομίλων, του 5ου και του 6ου, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/12):
- 14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπουρκίνα Φάσο - Ισημερινή Γουινέα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία - Σουδάν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
- 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν - Γκαμπόν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
