Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία
Η Λάτσιο χρειάζεται άμεσα έναν επιθετικό και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία, έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Φώτη Ιωαννίδη.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ομάδα της Ρώμης προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τη Σπόρτινγκ, για να αποκτήσει τον Έλληνα επιθετικό με τη μορφή δανεισμού.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έγκυρη «Gazzetta dello Sport», η Λάτσιο «καίγεται» για την απόκτηση ενός επιθετικού κι εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει κάθε δυνατή κίνηση για να κάνει δικό της τον Ιωαννίδη.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Σπόρτινγκ είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα επιθετικού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:17 ∙ LIFESTYLE