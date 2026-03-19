Πατέρας με καρκίνο απονέμει στην κόρη του απολυτήριο λυκείου σε πρόωρη τελετή αποφοίτησης

Αφού ένας προπονητής διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου, η τοπική κοινότητα σε περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας οργάνωσε μια ειδική τελετή ώστε να μπορέσει να δει την 18χρονη κόρη του να αποφοιτά από το λύκειό της.

«Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα και μου έδειξε πόσο συναισθηματικό ήταν αυτό το ταξίδι για μένα», δήλωσε η Abbi Kerwin στο τηλεοπτικό δίκτυο KTLA, αφού έλαβε το απολυτήριό της από τον πατέρα της, Bill Kerwin, σε μια πρόωρη τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε σε πάρκο στο Huntington Beach τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

«Ένιωσα ότι έκανα ένα μεγάλο βήμα, γνωρίζοντας ότι σε όλη μου τη ζωή μετά από αυτό θα έχω πάρει το απολυτήριό μου από τον πατέρα μου», πρόσθεσε.

Ο Bill υπηρετούσε ως προπονητής αθλημάτων για νέους στο Huntington Beach Union High School District μέχρι που διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο στο πάγκρεας σε τελικό στάδιο, σύμφωνα με τα δίκτυα KTLA και KCAL.

Λιγότερο από δύο μήνες μετά τη διάγνωσή του, ο Bill σταμάτησε κάθε θεραπεία, σύμφωνα με το KTLA.

«Μόλις τις τελευταίες 72 ώρες μάθαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και η θεραπεία έχει σταματήσει», δήλωσε η επόπτρια της Orange County, Janet Nguyen, στο KCAL. «Όλοι ενώθηκαν — από τον δήμο, το σχολικό συμβούλιο, τους γείτονες, τους φίλους και την οικογένεια».

Στην εκδήλωση της Δευτέρας παρευρέθηκαν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων ο επιθεωρητής της σχολικής περιφέρειας και ο διευθυντής του λυκείου, οι οποίοι ήρθαν να στηρίξουν την οικογένεια Kerwin.

«Δεν πρόκειται για την παραδοσιακή μας τελετή», είπε στο κοινό ο Danny Morris, διευθυντής του Huntington Beach High School. «Όμως είναι εξίσου αληθινή, εξίσου σημαντική και, από πολλές απόψεις, ακόμη πιο ουσιαστική».

Η Abbi κρατούσε το χέρι του πατέρα της καθ’ όλη τη διάρκεια που βρισκόταν στη σκηνή.

«Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ», είπε η Abbi στον πατέρα της κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το KTLA. «Είμαι τόσο περήφανη που παίρνω το απολυτήριό μου από εσένα».

Η Abbi σχεδιάζει στο μέλλον να γίνει νοσηλεύτρια και ο πατέρας της τη στηρίζει απόλυτα.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος ως πατέρας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος και ως άνθρωπος», είπε ο Bill στο KTLA. «Είναι αποφασιστική, με κίνητρο — όλα όσα θα μπορούσε να θέλει ένας γονιός».

