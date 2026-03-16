Σούζι Γουάιλς: Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, διατηρώντας τη θέση της ως μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής.

«Η δύναμή της και η δέσμευσή της να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά που αγαπά και την κάνει τόσο καλά, ενώ υποβάλλεται σε θεραπεία, τα λέει όλα γι' αυτήν», ανέφερε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Σύντομα θα είναι καλύτερα από ποτέ!».

Από την πλευρά της, λίγο αργότερα η 68χρονη ανακοίνωσε ότι η διάγνωση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι θα αποσυρθεί από τα καθήκοντά της κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

«Σχεδόν μία στις οκτώ γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαγνωστεί με αυτήν την ασθένεια», δήλωσε η Γουάιλς. «Κάθε μέρα, αυτές οι γυναίκες συνεχίζουν να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους, να πηγαίνουν στη δουλειά και να υπηρετούν τις κοινότητές τους με δύναμη και αποφασιστικότητα. Γίνομαι και εγώ μία από αυτές».

Μέσα σε 20 λεπτά από την ανάρτηση του Τραμπ, η Γουάιλς καθόταν δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κένεντι Σέντερ. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Τραμπ είπε ότι η Γουάιλς είχε ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία και χαρακτήρισε τη διάγνωσή της ως «ένα μικρό πρόβλημα» που θα ξεπεράσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP

Η Γουάιλς ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2024 και θεωρείται ως μια από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμβούλους του, διατηρώντας τον Λευκό Οίκο πιο «πειθαρχημένο» σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου.