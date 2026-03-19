Ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 56% το Brent

Στον μέσο όρο της Ευρώπης οι ανατιμήσεις στα καύσιμα στην Ελλάδα, τη στιγμή που οι ηγέτες των 27 αναζητούν κοινή λύση στο πρόβλημα που πλήττει όλες τις οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου  

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Γενική άποψη ενός διυλιστηρίου φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars, στις βόρειες ακτές του Περσικού Κόλπου, στο Ασαλουγιέχ του Ιράν.

Νέες έντονες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις καταγράφονται στις αγορές, στον απόηχο των χθεσινών επιθέσεων σε κομβικής σημασίας ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, κι ενώ οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν κοινή απάντηση στην κρίση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει την ανάγκη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Έκρηξη» τιμών μετά την επίθεση στο South Pars

Η σημερινή «τρικυμία» στις αγορές έρχεται σε συνέχεια των πληγμάτων σε εγκαταστάσεις του Ιράν στο South Pars, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, και στη βιομηχανική περιοχή Ras Laffan στο Κατάρ, όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη μονάδα εξαγωγής LNG παγκοσμίως.

Υπό τον φόβο μακροπρόθεσμων βλαβών στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου, που θα περιόριζαν για ένα διάστημα την παγκόσμια προσφορά καυσίμων, ο δείκτης TTF στο Άμστερνταμ, βάσει του οποίου τιμολογούνται πολλά συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, άνοιξε το πρωί της Πέμπτης στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των εχθροπραξιών, παραπάνω από τα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού υποχωρήσει ελαφρώς ενδοσυνεδριακά στα 67 ευρώ/MWh αυτή την ώρα.

Αυτό σημαίνει ότι η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με την 27η Φεβρουαρίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν το ξέσπασμα της κρίσης, όταν βρισκόταν λίγο κάτω από τα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ποικιλία αργού Brent, που αποτελεί βαρόμετρο για την τιμολόγηση των ενεργειακών προϊόντων στην Ευρώπη και την Ασία, κινείται το μεσημέρι της Πέμπτης πέριξ των 114 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το πρωί είχε ξεπεράσει προσωρινά τα 118 δολάρια, που σημαίνει ότι η ανατίμηση από το τέλος Φεβρουαρίου υπερβαίνει το 56%.

Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στο κόστος των καυσίμων στην ευρωπαϊκή λιανική αγορά. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 10,4%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση του πετρελαίου κίνησης, καθώς το ίδιο διάστημα η μέση τιμή του ντίζελ στα 27 κράτη μέλη έχει κινηθεί ανοδικά κατά 19,7%.

Στον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι αυξήσεις στην Ελλάδα

Παραπλήσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυξήσεις έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, και μάλιστα ελαφρώς ηπιότερες σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη των 95 οκτανίων, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις έχουν πανευρωπαϊκές επιπτώσεις και δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες αγορές.

Η Ευρώπη, άλλωστε, παράγει σχετικά μικρές ποσότητες υδρογονανθράκων, που σημαίνει ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε απότομες διακυμάνσεις στις ροές ενέργειας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 το 57% των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύφθηκε από καθαρές εισαγωγές. Ορισμένες μικρές χώρες μάλιστα, όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εισαγόμενη ενέργεια.

Προσερχόμενος στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα για σταματήσουν τα χτυπήματα σε μονάδες εξόρυξης και διύλισης. «Είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης σε ένα πρόβλημα που έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις. «Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική αλλά και ευρωπαϊκή», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ χαιρετίζουν την απόφαση του IMO που καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας με καρκίνο τελικού σταδίου απονέμει στην κόρη του απολυτήριο λυκείου σε πρόωρη τελετή αποφοίτησης

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας επισκέφτηκε απροειδοποίητα στρατιωτική μονάδα στα Ιωάννινα

16:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Πάνω από 56% το Brent από το τέλος Φεβρουαρίου

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Σαν Φρανσίσκο βυθίζεται γρήγορα και η NASA προειδοποιεί για πλημμύρες

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Οι χώρες που κινδυνεύουν να ξεμείνουν από πετρέλαιο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις βράχων στη Σαντορίνη: Προβλήματα στο δρόμο προς το λιμάνι του Αθηνιού – Ουρές οχημάτων και αναμονή για επιβάτες

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία έτοιμες να συμβάλλουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ - Καταδίκασαν το Ιράν

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν θα υπάρξει καμία αυτοσυγκράτηση εάν οι υποδομές μας δεχθούν ξανά επίθεση»

16:28ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη επιβεβαιώνει επιτέλους τα πιο μυστηριώδη συμπτώματα της ενδομητρίωσης

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε 3-5 χρόνια θα αποκατασταθούν οι ζημιές στην εγκατάσταση LNG της Qatar Energy

16:26ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση Μαρινάκη για τους Patriot στην Κάρπαθο: Παράλογες οι κινήσεις της Τουρκίας

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι δάσκαλοι στις 26 Μαρτίου για τον θάνατο της Σοφίας Χρηστίδου

16:22MEETING POINT

Τι έχει στο μυαλό του ο Τραμπ - Πού βαδίζουμε εμείς

16:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «20.000 φώναζαν Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, ας τους δείξουμε την έδρα μας»

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα της Ευρώπης: Έπεσαν έξω σε κόστος κατά 40% από τις αρχικές προβλέψεις

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Μαθητής προσπάθησε να με χτυπήσει μπροστά στη διευθύντρια, ίδια η περίπτωσή μου με της Σοφίας Χρηστίδου» - Καθηγητής καταγγέλλει στο Newsbomb

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια για παράνομη οπλοκατοχή

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία έτοιμες να συμβάλλουν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ - Καταδίκασαν το Ιράν

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατολισθήσεις βράχων στη Σαντορίνη: Προβλήματα στο δρόμο προς το λιμάνι του Αθηνιού – Ουρές οχημάτων και αναμονή για επιβάτες

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινοπώλες: Δεν προχωρούν σε κινητοποιήσεις - Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

16:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «20.000 φώναζαν Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, ας τους δείξουμε την έδρα μας»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Με αυτόν τον τρόπο καλούμε κούρσα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ