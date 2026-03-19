Μητσοτάκης: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας και να πρυτανεύσει η λογική.

Υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Επισήμανε τους σοβαρούς οικονομικούς και ενεργειακούς κινδύνους από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ζητά σαφή ευρωπαϊκό οδικό χάρτη.

Τόνισε ότι η απάντηση στην κρίση πρέπει να είναι συνδυασμένη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι η Ελλάδα στηρίζει την οικονομία της.

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέας προσφυγικής κρίσης και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη να δοθούν ξεκάθαρες λύσεις από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την προσέλευσή του στον χώρο της συνεδρίασης, ο πρωθυπουργός εστίασε στην έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κύπρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινάει σε λίγο διεξάγεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με έναν εκτεταμένο πόλεμο να πλήττει την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι επιπτώσεις προφανώς στην παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές. Επιτρέψτε μου να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7. Η Ελλάδα πρώτη ευρωπαϊκή χώρα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω, όμως, ανοικτά το ζήτημα αυτό στο ευρωπαϊκό συμβούλιο και θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτή την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 47 να την μετατρέψουμε σε μια θεσμικά στέρεη επιλογή που θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση.

Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις αυτής της μεγάλης κρίσης. Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας σε επίπεδα που θα μπορούν να οδηγήσουν σε δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και είναι απολύτως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν εκατέρωθεν επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί κι άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Και η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική αλλά και ευρωπαϊκή.

Η Ελλάδα στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης την οποία θα κάνουμε σήμερα».

«Η απάντηση πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκές απαντήσεις, εάν η κρίση παραταθεί. Και αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του τόνισε ότι «η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα».

Διαβάστε επίσης