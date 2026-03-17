LIVE - Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει ξεκάθαρα όρια

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε δυνάμεις στην Κύπρο και ταυτόχρονα, ενισχύουμε την αεράμυνα της Βουλγαρίας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» δυστυχώς δεν έχει υποστήριξη από όλη την Ευρώπη, είναι όμως μια επιχείρηση που έχει ξεκάθαρα γεωγραφικά όρια και δεν καλύπτει τα Στενά του Ορμούζ, επισήμανε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός έχει συζήτηση με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Δυστυχώς έχουμε μακρά εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αυτό όμως που πρέπει να επισημάνω είναι ότι η εμπειρία που έχουμε από την κρίση του 2022, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλάνο βραχυπρόθεσμων αλλά και μακρυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Είμαστε κοντά, το χειρότερο σενάριο ήταν πάντα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο σημείο αυτό. Δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί η κρίση, αλλά όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο περισσότερα μέτρα θα απαιτηθούν για την ενίσχυση των πολιτών, είπε ο πρωθυπουργός.