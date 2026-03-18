Σύνοδος ΕΕ - Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Όχι στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή απάντηση

Αποστάσεις από στρατιωτική εμπλοκή, με σαφή γεωπολιτική παρουσία της ΕΕ στη Μέση Ανατολή αναμένεται να είναι η στάση που θα κρατήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός στη Σύνοδο της ΕΕ

Κώστας Τσιτούνας

Σύνοδος ΕΕ - Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Όχι στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή απάντηση

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Με σαφή στόχο να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποτρεπτική ισχύ και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προσέλθει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη και την Παρασκευή με μια γραμμή στρατηγικής ψυχραιμίας απέναντι στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Η ελληνική θέση, όπως διαμορφώνεται, είναι ξεκάθαρη: η χώρα έχει ήδη ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της περιφερειακής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να προτίθεται να εμπλακεί σε επιχειρήσεις πέραν των υφιστάμενων γεωγραφικών ορίων. Η αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών για την υποστήριξη της Κύπρου, αλλά και η συμβολή στην ενίσχυση της αεράμυνας της Βουλγαρίας, αποτυπώνουν – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – την έμπρακτη συνεισφορά της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Επιχείρηση ASPIDES, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά, διατηρώντας ναυτική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, η επιχείρηση αυτή έχει σαφώς καθορισμένα όρια και δεν επεκτείνεται στον Περσικό Κόλπο ή στα Στενά του Ορμούζ – γεγονός που καθορίζει και το πλαίσιο της ελληνικής εμπλοκής.

Η Ευρώπη μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Στο τραπέζι της Συνόδου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Αθήνα θα επιδιώξει να μετατοπίσει το βάρος της συζήτησης από τη στρατιωτική διάσταση στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ισχυρή ευρωπαϊκή βούληση για στρατιωτική εμπλοκή στην περιοχή, ωστόσο θεωρεί επιβεβλημένη μια συντονισμένη απάντηση στις επιπτώσεις που ήδη διαφαίνονται στην ενέργεια και στις τιμές των καυσίμων.
Η εμπειρία της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού προστασίας των καταναλωτών, με μέτρα που θα μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση, εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.

Ενεργειακή στρατηγική με εξαγωγικό αποτύπωμα

Στο ενεργειακό πεδίο, η Ελλάδα επιχειρεί να αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με το κυβερνητικές πηγές η χώρα έχει ήδη μετατραπεί από καθαρό εισαγωγέα σε σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο φυσικού αερίου.

Η ανάπτυξη του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου» ενέργειας επιτρέπει όχι μόνο την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, αλλά και την τροφοδοσία γειτονικών χωρών, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: από περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το 2019, η διακίνηση μέσω της χώρας εκτινάχθηκε στα 17 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, η ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών μονάδων αποτελούν βασικούς άξονες για τη θωράκιση του ενεργειακού μείγματος απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.

Έρευνες υδρογονανθράκων και νέες τεχνολογίες

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες για την αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων. Οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο, μετά από δεκαετίες, καθώς και τα σχέδια για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σηματοδοτούν μια νέα φάση για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
Σημαντική είναι και η παρουσία ενεργειακών κολοσσών όπως η ExxonMobil και η Chevron, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις προοπτικές αξιοποίησης κοιτασμάτων.
Την ίδια στιγμή, ανοίγει δειλά και η συζήτηση για την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα, με έμφαση σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες νέας τεχνολογίας κάτι που έχει επισημανθεί πολλάκις από τον πρωθυπουργό.

Το μήνυμα της Αθήνας

Το βασικό μήνυμα που αναμένεται να μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο είναι διπλό: αφενός, η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αφετέρου, η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί άμεσα για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ελληνική στρατηγική επιδιώκει να συνδυάσει τη γεωπολιτική σταθερότητα με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, προβάλλοντας τη χώρα ως μέρος της λύσης σε μια κρίση με παγκόσμιες προεκτάσεις.

