Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία για τις τιμές ενέργειας

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα "Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις. Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία", στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Στην παγκόσμια τρικυμία η Ελλάδα απάντα με την άγκυρα που παρέχουν η θεσμική σοβαρότητα και η δημοσιονομική σταθερότητα».

Με αυτή τη φράση ολοκληρώθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία».

Για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας έκανε λόγο αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σημειώνοντας ότι έτσι ενισχύθηκε το εισόδημα των πολιτών. Σύμφωνα με τον υπουργό εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια, τα οποία φέρνουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. «Μπορούμε και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμωης τον Αύγουστο να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα και να υπάρξει συνέχιση των επενδύσεων για να μην υπάρξει κανένα επενδυτικό κενό», είπε και πρόσθεσε: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο σεβασμό στο κάθε ευρώ του πολίτη».

Αναφέρθηκε ειδικά στην επένδυση της Metlen, ύψους 295,5 εκατ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, για παραγωγή γαλλίου. «Παρά την υποστελέχωση υπηρεσίες του υπουργείου έχουν ανεβάσει τον ρυθμό τους», είπε σε άλλο σημείο και ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκομένους. «Η παραγωγικότητα πρέπει να γίνει όπλο για την ελληνική κοινωνία, για να είναι η Ελλάδα του 2030 ακόμη πιο ισχυρή και ασφαλής», κατέληξε.

«Διαμορφώνεται μια συλλογική πρόοδος η οποία μεταφράζεται σε ατομική προκοπή. Με περισσότερες εργασίας και καλύτερους μισθούς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνοντας τον λόγο.

«Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να πετύχουμε την ευρωπαϊκή σύγκλιση», τόνισε ο πρωθυπουργός αναλύοντας τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.

Στάθηκε σε δύο συγκεκριμένες εξελίξεις:

-Στην επένδυση που θα επιτρέπει να παράγουμε γάλλιο

-Έχουμε εξασφαλίσει 200 εκατ για εκσυγχρονισμό μονάδων υψηλής προστιθέμενες αξίας

«Η Ελλάδα αποκτά νέα εργαλεία άμυνας απέναντι στις δυσκολίες δημιουργώντας αναπτυξιακά αντίβαρα», είπε και αποκάλυψε:

«Ήρθε η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία στον τομέα των τιμών ενέργειας . Έχουμε περίπου καταλήξει και οι σχετικές ανακοινώνεις θα γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο τις επόμενες 15 μέρες»

«Αν κριθεί απαραίτητο θα στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά», συμπλήρωσε σημειώνοντας ότι ήδη η ελληνική κυβέρνηση πήρε μέτρα «που αντιβαίνουν στη φιλελεύθερη φιλοσοφίας μας» αλλά όπως τόνισε πρέπει να προληφθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να τα παρατείνουμε».

«Η απλοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας έχει πολύ μεγάλη αξία, όπως και η οριστικοποίηση του χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία»

