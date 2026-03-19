Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

Snapshot Ο 19χρονος φίλος του δολοφονηθέντος Κλεομένη στην Καλαμαριά απολογείται ξανά στις 21 Μαρτίου.

Ελεύθερος αφέθηκε μέχρι την επόμενη απολογία του, με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος.

Η δικογραφία διευρύνθηκε για να εξεταστεί ο ρόλος του και ενός ακόμη ατόμου.

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 19χρονος φίλος του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά, και βρισκόταν μαζί του το βράδυ του φόνου.

Ο 19χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου και μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr σε βάρος του 19χρονου αλλά και ενός ακόμα ατόμου που αναζητείται, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, με τη δικογραφία να διευρύνεται ως προς τον ρόλο τους στα γεγονότα της επίμαχης νύχτας.

