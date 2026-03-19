Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν για λίγα λεπτά το απόγευμα της Πέμπτης στο Ακρωτήρι, στη Λεμεσό
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Ακρωτήρι στη Λεμεσό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί.
Οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι έλαβαν το ακόλουθο μήνυμα:
«Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»
«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας.
Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.
Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».
Διαβάστε επίσης
18:33 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό
18:28 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»
16:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Δένδιας επισκέφτηκε απροειδοποίητα στρατιωτική μονάδα στα Ιωάννινα
20:53 ∙ LIFESTYLE