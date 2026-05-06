Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος»

H Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία αναδεικνύει τους κινδύνους για τον πιο συχνά εμφανιζόμενο τύπο καρκίνου στον άνθρωπο, τον καρκίνο του δέρματος

Διονυσία Προκόπη

  • Η έκθεση σε συσκευές πολυμερισμού που χρησιμοποιούνται στο ημιμόνιμο μανικιούρ συσχετίζεται με περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του δέρματος.
  • Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου στον άνθρωπο, με αυξανόμενο αριθμό νέων περιστατικών στην Ελλάδα.
  • Η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος.
  • Η ΕΔΑΕ διοργανώνει δωρεάν εξετάσεις και ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
Ήλιος, σολάριουμ, τώρα και το ημιμόνιμο μανικιούρ μπαίνει στο μικροσκόπιο ως μια δυνητικά επιβλαβής συνήθεια, που φαίνεται να συσχετίζεται με την ανάπτυξη κακοηθειών του δέρματος. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τη συνεχή έκθεση σε συσκευές πολυμερισμού -τα γνωστά φουρνάκια νυχιών- και προτείνουν μέτρα προστασίας για τα χέρια, κατά τη διάρκεια του ημιμόνιμου μανικιούρ.

Για τα παραπάνω, μίλησαν επιστήμονες της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), με αφορμή τον Μάιο, που είναι μήνας ευαισθητοποίησης για το μελάνωμα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΕΔΑΕ έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης, για τον πιο συχνά εμφανιζόμενο τύπο καρκίνου στον άνθρωπο, τον καρκίνο του δέρματος. Σε μια χώρα με έντονη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, οι δερματολόγοι τονίζουν ότι η έγκαιρη εξέταση και η καθημερινή προστασία με αντηλιακό, από την υπεριώδη ακτινοβολία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Μάλιστα, ο καρκίνος του δέρματος έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα ίασης, αρκεί να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Οι αριθμοί για την Ελλάδα

Τα δεδομένα για τον καρκίνο του δέρματος στην Ελλάδα είναι περιορισμένα. Επίσημα στοιχεία έχουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μόνο για το μελάνωμα και μόνο για τα έτη 2020 και 2022. Τα νέα περιστατικά το 2020 ήταν 1.313 και το 2022 αυξήθηκαν σε 1.450.

Όπως τόνισε, όμως, ο πρόεδρος της ΕΔΑΕ, Σωτήριος Θεοχάρης, οι μη μελανοκυτταρικοί όγκοι υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 ετησίως. «Παραμένει ένα διεθνές επιδημιολογικό πρόβλημα, ο ακριβής αριθμός των περιστατικών καρκίνου του δέρματος», καθώς τα δεδομένα για τα βασικοκυτταρικά και τα ακανθοκυττατικά καρκινώματα, που αποτελούν τους πιο συνηθισμένους τύπους καρκίνου του δέρματος, δεν συλλέγονται συνήθως από τα κεντρικά μητρώα καρκίνου, διευκρίνισε ο ίδιος, στη συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, την Τρίτη (05/05/2026).

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, ο καρκίνος του δέρματος αφορά όλους ανεξαιρέτως, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία από την παιδική κιόλας ηλικία, καθώς η χρόνια έκθεση στον ήλιο συσσωρεύει κινδύνους για το μέλλον. Μάλιστα, ένα σοβαρό ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος στην ενήλικη ζωή.

«Ο καρκίνος του δέρματος μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής και γεωγραφικής προέλευσης. Είναι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος τύπος καρκίνου στον άνθρωπο, με το μελάνωμα, που αν και δεν είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου του δέρματος, να είναι η πιο επικίνδυνη. Τα νέα περιστατικά καρκίνου του δέρματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητική πορεία διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό γι' αυτό ευθύνεται η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΑΕ.

Σολάριουμ και ημιμόνιμο μανικιούρ

Επίσης, οι εκπρόσωποι της ΕΔΑΕ υπογράμμισαν τους κίνδυνους από τη χρήση σολάριουμ (indoor tanning beds). Από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) κατατάσσονται οι συσκευές αυτές, ως παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος αντίστοιχα με το κάπνισμα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Μία ανάλυση 18 μελετών ανέφερε αύξηση κατά 29% του κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος ιδιαίτερα σε χρήστες σολάριουμ πριν την ηλικία των 35 ετών. Πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 18 ετών, ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Μία δυνητικά επιβλαβής συνήθεια, που όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε μικρές ηλικίες, είναι η εφαρμογή τζελ και ημιμόνιμου μανικιούρ. Απαντώντας σε ερώτηση του Newsbomb, για το αν οι συσκευές πολυμερισμού συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος και αν υπάρχουν μέτρα προστασίας, ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε:

«Στοιχεία για τη σχέση με την ανάπτυξη μελανώματος δεν έχουμε. Αυτό που παραθέτουμε, όμως, είναι αύξηση της πρώτης εμφάνισης του μελανώματος της ονυχιαίας μονάδας». Η αύξηση αυτή, μπορεί να οφείλεται στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, στο γεγονός ότι ο κόσμος εξετάζεται πιο συχνά σε σχέση με παλιότερα, ακόμα και στο γεγονός ότι πλέον έχουμε συνήθειες, όπως αυτή της συχνής εφαρμογής ημιμόνιμου μανικιούρ. «Έχουμε πολλά να μάθουμε. Σίγουρα, όμως, λέμε ότι έχουμε περιστατικά ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, καταγεγραμμένα μετά από έκθεση στη συγκεκριμένη συνήθεια» επισήμανε και πρόσθεσε:

«Αυτό που προτείνουμε είναι η χρήση αντηλιακού, πριν και μετά τη διαδικασία, καθώς και προστατευτικά γάντια» τα οποία έχουν κομμένες άκρες.

«Νοιάζομαι. Εξετάζομαι»

Ακρογονιαίος λίθος για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας από τον καρκίνο του δέρματος, είναι ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος στον δερματολόγο. Μπορούμε, όμως, όλοι μας, μία φορά τον μήνα, να ελέγχουμε τον εαυτό μας για αλλαγές σε ελιές και σπίλους, με τη χρήση καθρέφτη για τα σημεία που δεν μπορούμε να δούμε, όπως στην πλάτη.

Με κεντρικό μήνυμα «Νοιάζομαι. Εξετάζομαι», η φετινή καμπάνια της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας για το μελάνωμα, επιδιώκει να μετατρέψει την ενημέρωση σε πράξη, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και τη σημασία του τακτικού δερματολογικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας διοργανώνονται δωρεάν εξετάσεις κοινού από εθελοντές δερματολόγους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας μέσω συνεργασιών με πανεπιστημιακές κλινικές, ιατρικούς συλλόγους, δήμους και οργανώσεις. Στην Αθήνα, οι δωρεάν εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαΐου στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας.

Παράλληλα, στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί συμβολική δράση με εθελοντές που θα σχηματίσουν το κίτρινο-πορτοκαλί σύμβολο της προστασίας από τον ήλιο και της πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Την ίδια ημέρα, η Βουλή των Ελλήνων θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα της καμπάνιας, ενώ στις 20 Μαΐου θα φωταγωγηθεί και ο Λευκός Πύργος.

Η ΕΔΑΕ, τέλος, σημειώνει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση δεν προστατεύουν μόνο την ατομική υγεία, αλλά συμβάλλουν και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, μειώνοντας την ανάγκη για πιο σύνθετες και δαπανηρές θεραπείες. Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: ο ετήσιος έλεγχος σπίλων και δερματικών αλλοιώσεων από δερματολόγο πρέπει να ενταχθεί στις βασικές προτεραιότητες όλων.

