Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη

Μεγάλη αμερικανική μελέτη αξιολόγησε δεδομένα ατόμων ηλικίας 25 έως 49 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη
AP
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι περισσότεροι θάνατοι από καρκίνο παχέος εντέρου σε νεαρές ηλικίες αφορούν άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.
  • Η αύξηση των θανάτων από το 1994 έως το 2023 καταγράφηκε κυρίως σε όσους έχουν απολυτήριο Λυκείου, ενώ στα άτομα με πανεπιστημιακό πτυχίο παρέμεινε σταθερή.
  • Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες όπως χαμηλό εισόδημα, κακή διατροφή και περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα σχετίζονται με την αύξηση των θανάτων.
  • Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου συνιστά προληπτικό έλεγχο για καρκίνο παχέος εντέρου από τα 45 έτη, αντί για 50 όπως ίσχυε προηγουμένως.
  • Η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και η διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένο κρέας αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου παχέος εντέρου.
Snapshot powered by AI

Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεαρές ηλικίες, είναι μια ανησυχητική τάση που έχει καταγραφεί σε πολλές μελέτες, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Oncology, έρχεται τώρα να εντοπίσει κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι εμφανίζοντας ως κοινό στοιχείο στην κλιμάκωση των θανατηφόρων περιστατικών.

Ερευνητές της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου εξέτασαν δεδομένα για περισσότερους από 101.000 ενήλικες, ηλικίας 25-49 ετών, οι οποίοι πέθαναν από καρκίνο του παχέος εντέρου, το διάστημα 1994-2023. Οι επιστήμονες χώρισαν τα στοιχεία ηλικιακά ανά πενταετία, φύλο και μορφωτικό επίπεδο. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας (NCHS) των ΗΠΑ.

Το κύριο εύρημα της μελέτης είναι ότι οι περισσότεροι θάνατοι αφορούσαν άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή, η συντριπτική αύξηση των θανάτων τα τελευταία τριάντα χρόνια, από καρκίνο του παχέος εντέρου σε νεαρές ηλικίες, προήλθε από την πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο. Το ποσοστό των θανάτων σε άτομα με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, παρέμεινε σταθερό. Όπως επισημαίνεται, το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο συχνά συνδέεται με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως χαμηλότερο εισόδημα, χειρότερη διατροφή, λιγότερη άσκηση και περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα.

Συνολικά, το διάστημα 1994-2023, οι θάνατοι από καρκίνο του παχέος εντέρου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από 3 σε 4% στις ηλικίες 25-49 ετών, ανά 100.000 κατοίκους. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα των ατόμων με απολυτήριο Λυκείου, από 4 σε 5,2% ανά 100.000 κατοίκους, ενώ το ποσοστό θανάτων ήταν αμετάβλητο στα άτομα που είχαν πτυχίο πανεπιστημίου.

Ο κύριος ερευνητής της μελέτης Ahmedin Jemal, σημείωσε ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη επαγρύπνηση του κοινού για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ειδικά για τους νεαρούς ενήλικες, θα πρέπει να υπάρχουν συστάσεις προληπτικού ελέγχου. Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, περισσότερα από 158.000 νέα περιστατικά θα διαγνωστούν στις ΗΠΑ. Συνολικά είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο μετά τον καρκίνο του πνεύμονα και το 2026 εκτιμάται ότι θα καταγραφούν 55.000 θάνατοι στις ΗΠΑ.

Παράγοντες κινδύνου για την αύξηση των περιστατικών είναι η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, η διατροφή πλούσια σε κόκκινο ή υπερεπεξεργασμένο κρέας και φτωχή σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου άλλαξε τις κατευθυντήριες οδηγίες το 2021, μειώνοντας την ηλικία στην οποία οι ενήλικες στις ΗΠΑ θα πρέπει να ξεκινούν να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο, από τα 50 στα 45.

Σχόλια
Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη

Καρκίνος παχέος εντέρου σε νέες ηλικίες: Αυτή είναι η ομάδα με τους περισσότερους θανάτους - Μελέτη

