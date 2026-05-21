Οι μισοί έφηβοι χάνουν κρίσιμο ύπνο επειδή χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μετά τα μεσάνυχτα

Snapshot Σχεδόν οι μισοί έφηβοι χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο μεταξύ μεσάνυχτων και 4 π.μ., γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο τους.

Η μέση χρήση κινητού από εφήβους τις σχολικές νύχτες είναι πάνω από 50 λεπτά, κυρίως για κοινωνικά δίκτυα, streaming και παιχνίδια.

Η χρήση των οθονών τη νύχτα διαταράσσει την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη, τη μάθηση και την ψυχική υγεία των εφήβων.

Η παρακολούθηση της χρήσης οθόνης έγινε μέσω εφαρμογής που καταγράφει δεδομένα παθητικά, προσφέροντας πιο ακριβή εικόνα από τις αυτοαναφορές.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής προτείνει την πλήρη απομάκρυνση των οθονών από την κρεβατοκάμαρα για καλύτερο ύπνο και συνιστά στους γονείς να το εφαρμόζουν και εκείνοι. Snapshot powered by AI

Σχεδόν οι μισοί έφηβοι χάνουν ζωτικές πτυχές του ύπνου τους, επειδή κάθονται μέχρι αργά το βράδυ και ασχολούνται με το κινητό τους τηλέφωνο. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο δείχνει τον βαθμό στον οποίο η χρήση τηλεφώνου τις βραδιές που την επομένη έχουν τα παιδιά σχολείο, μπορεί να διαταράξει τον ύπνο των εφήβων.

Η εν λόγω ηλικιακή ομάδα, χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο, πάνω από 50 λεπτά κατά μέσο όρο, μεταξύ των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ. τα βράδια των καθημερινών, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές της μελέτης και σχεδόν οι μισοί έφηβοι χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4 τα ξημερώματα.

Στην πλειονότητά τους, τα παιδιά εκείνες τις ώρες χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube, το Instagram ή το TikTok, ενώ άλλοι ξοδεύουν τον χρόνο τους σε εφαρμογές streaming ή σε παιχνίδια.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό JAMA Pediatrics, παρακολούθησε τη χρήση της οθόνης από 657 εφήβους, με μέση ηλικία τα 15 έτη. Όλοι συμμετέχουν στην εθνική Μελέτη Γνωστικής Ανάπτυξης Εγκεφάλου Εφήβων, η οποία περιλαμβάνει ένα φυλετικά και οικονομικά διαφορετικό δείγμα παιδιών και είναι η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη μελέτη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την υγεία των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα από μια εφαρμογή που εγκαταστάθηκε στα τηλέφωνα των εφήβων και παρακολούθησε παθητικά τα πρότυπα χρήσης οθόνης, δήλωσε ο Jason Nagata, επικεφαλής συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό είναι σημαντικό επειδή «πολλές προηγούμενες μελέτες έχουν βασιστεί στην αυτοαναφορά της χρήσης οθόνης», είπε, η οποία δεν είναι τόσο λεπτομερής ή ακριβής.

Σχεδόν οι μισοί έφηβοι χρησιμοποιούν τα κινητά τους από τις 12 π.μ. μέχρι τις 4 τα ξημερώματα

Ο Nagata γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι -όπως έφηβοι και ενήλικες- χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους λίγο πριν πάνε για ύπνο, «αλλά με εξέπληξε το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί εφήβοι χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους μεταξύ μεσάνυχτων και 4 π.μ.», δήλωσε στην εφημερίδα The Post. «Αυτό είναι ένα πραγματικά κρίσιμο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα παιδιά θα πρέπει να κοιμούνται, ειδικά τις σχολικές βραδιές».

Η απλή λύση θα ήταν να βγάλουμε τις οθόνες από την κρεβατοκάμαρα, είπε ο Nagata. Αλλά η έρευνα της ομάδας διαπίστωσε επίσης ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Η χρήση των οθονών στη μέση της νύχτας, είπε, μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ειδοποιήσεις του τηλεφώνου αφυπνίζουν τα παιδιά, ότι παλεύουν με αϋπνία ή ότι ψάχνουν αντανακλαστικά για το τηλέφωνό τους όταν ξυπνούν τη νύχτα. Και το να κοιτά κανείς μια λαμπερή οθόνη, προσθέτει ο Nagata, έχει από μόνο του αντίκτυπο στον ύπνο. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα, «έχει μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο», λέει. «Υπάρχει πολλή διέγερση και αυτό μπορεί να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους εφήβους να χαλαρώσουν, ακόμα και αφού απενεργοποιήσουν το τηλέφωνο».

Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι η χρήση οθονών πριν τον ύπνο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του ύπνου. «Ο ύπνος είναι τόσο απαραίτητος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, για τη μάθηση και την ψυχική υγεία, και ήδη γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι έφηβοι δεν κοιμούνται τη συνιστώμενη ποσότητα», λέει ο Nagata, η οποία είναι μεταξύ 8 και 10 ωρών, σύμφωνα με τους ειδικούς. Το να βλέπουμε τον ύπνο να αντικαθίσταται από το scrolling, προσθέτει ο Nagata, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό: «Γνωρίζουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέονται με υψηλότερους κινδύνους εμφάνισης κατάθλιψης, άγχους, προβλημάτων προσοχής και μπορούν να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή και γνωστική απόδοση».

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά στις οικογένειες να δημιουργήσουν ένα σχέδιο που μπορούν να τηρούν και οι γονείς. «Οι γονείς πρέπει να αποτελούν πρότυπα για αυτούς τους κανόνες», είπε ο Nagata. Η ιδανική λύση; «Η πλήρης εξάλειψη των οθονών από την κρεβατοκάμαρα», λέει ο Nagata, «ειδικά όταν κοιμάστε. Οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι αυτή η απλή πράξη από μόνη της σχετίζεται με την καλύτερη ποιότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου».

https://www.instagram.com/p/DYlUmuYDyiM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης