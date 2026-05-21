Πρόστιμα €248.061 και €328.067 σε JACOBS και PEPSICO από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Πρόστιμα €248.061 και €328.067 αντίστοιχα σε JACOBS και PEPSICO HELLAS επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS (κατηγορία: καφές) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €248.061, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. (κατηγορίες: δημητριακά, σοκολάτα και χυμοί) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €328.067, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη Αρχή, οι διαπιστωθείσες υπερβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

Η Αρχή παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.