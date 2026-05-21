Πρόστιμα €248.061 και €328.067 σε JACOBS και PEPSICO από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πρόστιμα €248.061 και €328.067 σε JACOBS και PEPSICO από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Πρόστιμα €248.061 και €328.067 αντίστοιχα σε JACOBS και PEPSICO HELLAS επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

  • Στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS (κατηγορία: καφές) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €248.061, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.
  • Στην εταιρεία PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. (κατηγορίες: δημητριακά, σοκολάτα και χυμοί) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €328.067, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη Αρχή, οι διαπιστωθείσες υπερβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

Η Αρχή παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χαμενεΐ σκληραίνει τη στάση του - Δεν δέχεται μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το είπαμε, το κάναμε»: Το βίντεο Μητσοτάκη για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών

15:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

15:48BOMBER

Πολάκη θα λένε και θα κλαίνε…

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υπό κατασκευή Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ ο Μητσοτάκης: Θα γίνει σημείο αναφοράς για όλη την Πελοπόννησο

15:36ΥΓΕΙΑ

Οι μισοί έφηβοι χάνουν κρίσιμο ύπνο επειδή χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μετά τα μεσάνυχτα

15:35ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν «έπιασε στον ύπνο» ΗΠΑ και Ισραήλ και παράγει ξανά drones και πυραύλους - Πώς κατάφερε να ξαναχτίσει την πολεμική του βιομηχανία με την βοήθεια Ρωσίας και Κίνας

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «τρύπησε» τον ποταμό Γιανγκτσέ σε βάθος 89 μέτρα: Δημιούργησε τούνελ που θα περνούν τρένα με 350 χλμ/ώρα

15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 1,8% και αύξηση πληθωρισμού στο 3,7% το 2026

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Τον απέλυσαν μία εβδομάδα μετά την πρόσληψη επειδή παραπονέθηκε ότι δεν πληρώθηκε την πρώτη μέρα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε πρόγαμο στη Μεσαρά – Κατέρρευσε και πέθανε ο θείος του γαμπρού

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα €248.061 και €328.067 σε JACOBS και PEPSICO από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

15:04WHAT THE FACT

Αυτό το κουνάβι πέθανε το 1988 - Τώρα οι κλώνοι του γεννούν μωρά

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έφοδος της Αστυνομίας σε σπίτι-«καζίνο» – 9 συλλήψεις και κατασχέσεις χιλιάδων ευρώ

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς φαίνεται αν χάνετε τρίχες με φυσιολογικό ρυθμό ή υπάρχει πρόβλημα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με Αδαμοπούλου, Αμπαζή από ΜέΡΑ25, καθηγητές και αυτοδιοικητικούς η νέα λίστα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός από την ΤτΕ: Διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα και το λογότυπο της Τράπεζας της Ελλάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνείστε τη γενοκτονία των Ποντίων» - «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς»: Άγρια κόντρα Ζωής – Καιρίδη στη Βουλή

13:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Άννα Καφέτση, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός από την ΤτΕ: Διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα και το λογότυπο της Τράπεζας της Ελλάδος

11:38ΥΓΕΙΑ

Γιατρός καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» - Άμεση απομάκρυνση ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε πρόγαμο στη Μεσαρά – Κατέρρευσε και πέθανε ο θείος του γαμπρού

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:36ΥΓΕΙΑ

Οι μισοί έφηβοι χάνουν κρίσιμο ύπνο επειδή χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μετά τα μεσάνυχτα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Η διαβόητη φυλακή Ketziot του Ισραήλ στη μέση της ερήμου - Εδώ κρατούνται οι ακτιβιστές

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή αερίου: Πιθανότερο σενάριο η εκπομπή υγραερίου από παράνομη ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ