Μαρινάκης για διάλογο Ανδρουλάκη – διοικητή ΕΥΠ: «Δεν θυμάμαι να το έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ»

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν έχει προηγούμενο αυτό και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή, όπου η διαδικασία είναι απόρρητη, άρα διέπετε από μυστικότητα»

«Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και τον σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα» τόνισε και συνέχισε:

«Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία - άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο Τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ».

«Και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο, προϊόν κοπτοραπτικής, από αυτή την απόρρητη συνεδρίαση», συνέχισε σε έντονο τόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Πέρα της ποινικής διάστασης του θέματος, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, και της πειθαρχικής διάστασης που είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Θα ήταν πρόβλημα αν διαρρεύσει η συνομιλία από μια απόρρητη συνεδρίαση με οποιονδήποτε να μετέχει σε αυτή. Εδώ μιλάμε για τον διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Δεμίρη, που μάλιστα επιτελεί τα καθήκοντά του τώρα, δηλαδή είναι ο εν ενεργεία, δεν ήταν κατά την επίμαχη περίοδο. Είπε ότι, τέλος πάντων, έκρινε ο ίδιος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε να το αξιολογήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυτά τα νευραλγικά καθήκοντα για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

«Εκτός από παράνομη, επικίνδυνη πρακτική»

«Με λίγα λόγια, εκτός από παράνομη, εκτός από αντίθετη σε οποιαδήποτε λογική σεβασμού των θεσμών, του Κοινοβουλίου, των νόμων, είναι και μια επικίνδυνη πρακτική, αυτή την οποία ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά το λέω, δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, επικαλούμενοι μάλιστα ατεκμηρίωτες υποκειμενικές εκθέσεις και όχι τα επίσημα δεδομένα. Αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα, έχουν τα όρια τους» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την στάση που θα κρατήσει αύριο κατά την συζήτηση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μια υπόθεση η οποία ερευνάται σε όλες τις πτυχές από τη Δικαιοσύνη, η όποια απόφαση δεν έχει ως κίνητρο τον όποιον φόβο. Και ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε. Είναι μια απόφαση που είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αύριο είναι η διαδικασία. Δεν μπορώ από αυτό το βήμα να προεξοφλήσω ή να αναλύσω μια στάση πριν ανακοινωθεί. Λίγη υπομονή. Θα δοθούν όλες οι απαντήσεις επί πραγματικών δεδομένων».

Για τη δήλωση του υπουργού Άμυνας ότι δεν είναι οπαδός των ήρεμων νερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Άμυνας και οι συμμετέχοντες υπουργοί και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο ΚΥΣΕΑ, είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ή εγώ θα πω καλύτερα ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες, δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια».

«Αυτό έχει σημαντικά, για να μην πω εντυπωσιακά, αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία μάλιστα αναγνωρίζονται και από συμπολίτες μας οι οποίοι δεν στηρίζουν είτε με τις απαντήσεις τους στις δημοσκοπήσεις είτε με την ψήφο τους την κυβέρνηση. Όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν τα είχαμε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης» υπογράμμισε.

«Ο κ. Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός Άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία, είναι υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε.

