Διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα και το λογότυπο της ΤτΕ

Απατεώνες χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για διαδικτυακές απάτες.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης περιλαμβάνουν ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και διαφημίσεις με τεχνητή νοημοσύνη που κατευθύνουν σε μη αξιόπιστες επενδυτικές πλατφόρμες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρέχει εμπορικές τραπεζικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και δεν ζητά προσωπικά δεδομένα ή πληρωμές μέσω διαδικτύου.

Πολίτες καλούνται να μην αποστέλλουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε άτομα που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν την Τράπεζα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις υποψίας απάτης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για καταχρηστική χρήση του ονόματός της και προειδοποιεί για την αποφυγή επαφής με ύποπτες επικοινωνίες.

Απατεώνες εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους για να υφαρπάζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και να «σηκώνουν» λεφτά από λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών. Τελευταίο τους «χαρτί» η εκμετάλλευση του ονόματος και της εικόνας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Όπως ενημερώνει η ΤτΕ, «παρατηρούνται περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο, τα οποία εκμεταλλεύονται το όνομα και την εικόνα του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα.

Συγκεκριμένα, ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους.

Το ίδιο σενάριο της υποτιθέμενης σύγκρουσης του Διοικητή της κεντρικής τράπεζας με γνωστό δημοσιογράφο χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος».

Πώς πλησιάζουν τα θύματά τους οι επιτήδειοι

Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι σχετικές αναρτήσεις κατευθύνουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή κρυπτογραφικές (crypto) πλατφόρμες.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν εκτενώς, καλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο.